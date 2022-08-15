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报告显示：2022年上半年新注册市场主体同比增长3.44%

2022年08月15日18:35 | 来源：人民网
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人民网北京8月15日 （记者杜燕飞）近日，商务部国际贸易经济合作研究院信用研究所联合天眼查发布了《中国市场主体发展活力研究报告（2022年上半年）》（以下简称《报告》)。《报告》显示，2022年上半年，我国市场主体发展活力总体保持稳定，新注册市场主体同比增长3.44%，总量超过1.6亿户。

市场主体活力与经济发展高度相关。《报告》显示，2019年至2022年上半年，市场主体活力指数与GDP相关系数为0.81。从市场主体活力指数与GDP的变化趋势来看，两者变化趋势高度趋同。

“2022年上半年，受国内外多种因素影响，我国市场主体发展面临的困难和挑战增多。但随着国务院和各地政府关于扎实稳住经济一揽子政策措施的落实，2022年上半年，我国市场主体发展活力总体保持稳定，新注册市场主体同比增长了3.44%，总量超过1.6亿户。今年1月至7月，我国新注册市场主体约1571万户。”《报告》认为，登记在册的市场主体总数由2012年的近5500万户，到2022年6月份增长了1.9倍。2013年以来，我国平均每年新增市场主体超过千万户。

《报告》显示，2022年上半年，市场主体注册注销比为3.03，环比增长了4.68%，同比减少了3.16%，即平均每注册3.03个市场主体注销1个市场主体。2022年上半年，市场主体注册注销比基本与2021年相当，未出现大规模市场进入退出失衡情况，市场主体“新陈代谢”加速。

在创新活力方面，基于对2019年1月至2022年6月我国市场主体新增注册、新增注销、新增融资和新增知识产权等方面的公开数据分析，《报告》显示，2022年上半年，我国市场主体的创新创造活力增强，有效发明专利授权数量增长近10%。市场主体有效发明专利数量月度增速基本保持在1.67%左右，占全国有效发明专利的比重稳定保持在68.87%左右。

《报告》认为，2022年在疫情反复和经济下行压力加大的背景下，各地、各行业不断完善微观政策，帮助市场主体减负纾困、恢复发展，市场主体总体呈现出数量持续增长和结构更加优化的趋势，为稳定就业、推动经济社会创新发展提供了支撑。

(责编：赵竹青、高雷)
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