最高级别！中央气象台发布今年首个高温红色预警
2022年08月12日19:14 | 来源：人民网
小字号
人民网北京8月12日电（记者杨虞波罗）据中国气象局消息，中央气象台8月12日18时发布高温红色预警，这是高温预警的最高级别。
国家级首席预报员、中央气象台正研级高级工程师马学款介绍，中央气象台发布高温红色预警的标准是“过去48小时四个及以上省份部分地区连续出现最高气温达40℃及以上且预计上述地区未来仍将持续”。
中国气象局供图
中央气象台预计，8月13日白天，陕西中南部、四川东部、重庆、河南、湖北、山东南部、安徽、江苏、上海、浙江、福建、江西、湖南、贵州北部和东部以及新疆南疆盆地东部、内蒙古西部等地有35至39℃高温天气。
其中，陕西东南部、四川东部、重庆、湖北西部和东南部、湖南北部、江西北部、安徽中部和东南部、江苏南部、上海、浙江中北部等地部分地区可达40至42℃，局地可超过42℃。
中国气象局提示，有关部门和单位要按照职责采取防暑降温应急措施；停止户外露天作业（除特殊行业外）；对老、弱、病、幼人群采取保护措施；有关部门和单位要特别注意防火。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 六部门打造人工智能4大应用场景 哪些行业将迎发展机会？
- 来源：科技部官网 人民网北京8月12日电 （记者罗知之）据科技部官网消息，为落实《新一代人工智能发展规划》，系统指导各地方和各主体加快人工智能场景应用，推动经济高质量发展，科技部、教育部、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部、国家卫生健康委六部门联合印发了《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)。 《意见》指出，场景创新是以新技术的创造性应用为导向，以供需联动为路径，实现新技术迭代升级和产业快速增长的过程。…
相关新闻
- 评论
- 关注