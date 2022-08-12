人民网北京8月12日电（记者杨虞波罗）据中国气象局消息，中央气象台8月12日18时发布高温红色预警，这是高温预警的最高级别。

国家级首席预报员、中央气象台正研级高级工程师马学款介绍，中央气象台发布高温红色预警的标准是“过去48小时四个及以上省份部分地区连续出现最高气温达40℃及以上且预计上述地区未来仍将持续”。

中国气象局供图

中央气象台预计，8月13日白天，陕西中南部、四川东部、重庆、河南、湖北、山东南部、安徽、江苏、上海、浙江、福建、江西、湖南、贵州北部和东部以及新疆南疆盆地东部、内蒙古西部等地有35至39℃高温天气。

其中，陕西东南部、四川东部、重庆、湖北西部和东南部、湖南北部、江西北部、安徽中部和东南部、江苏南部、上海、浙江中北部等地部分地区可达40至42℃，局地可超过42℃。

中国气象局提示，有关部门和单位要按照职责采取防暑降温应急措施；停止户外露天作业（除特殊行业外）；对老、弱、病、幼人群采取保护措施；有关部门和单位要特别注意防火。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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