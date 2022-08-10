本报记者 刘志强

图①：7月28日，广州港南沙港区四期全自动化码头投入运行。

程远州 肖逸飞摄影报道

图②：7月29日，渝湘高铁重庆黔江段许家坝大桥正在加紧施工。

杨 敏摄（影像中国）

8月7日，在常泰长江大桥5号墩施工现场，塔吊正在吊装首节钢筋部品。

汤德宏摄（影像中国）

习近平总书记7月28日主持召开的中共中央政治局会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。

本报今起推出系列报道，反映各地各部门深入贯彻落实中共中央政治局会议精神，巩固经济回升向好趋势的举措和行动。

——编 者

交通物流是市场经济的经脉，也是民生保障的重要支撑。今年上半年，受疫情影响，一些地方出现通行受阻、车辆滞留、物流不畅等问题。随着物流保通保畅等各项措施落实到位，交通运输主要指标经历短暂波动后企稳回升，“大动脉”“微循环”逐步恢复向好。

日前召开的中央政治局会议提出“畅通交通物流”。下半年，我们应该从哪些方面着手落实？记者进行了采访。

物流运行全面复工达产

4月18日全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议召开之后，物流保通保畅工作取得积极进展：历时1个月左右，交通“大动脉”全面打通，物流“微循环”基本畅通；历时2个月左右，层层加码管控问题有效整改，物流运行主要指标稳中向好；历时3个月左右，物流运行全面复工达产。

交通运输部新闻发言人舒驰介绍，当前，全国交通网络总体畅通，主要物流指标稳中向好。今年1至6月，我国完成营业性货运量242.7亿吨，其中6月份基本恢复至去年同期水平。

在不少受访者看来，畅通交通物流是稳定经济增长、保障人民生活的重要一环。

交通运输部科学研究院信息中心副主任周健认为，当前，我国正处于经济持续恢复增长的关键时期，“巩固经济回升向好趋势，需要各地区各部门持续做好物流保通保畅工作，为产业链供应链安全稳定保驾护航，为宏观经济持续向好提供有力支撑。”

中国国际发展知识中心副主任、研究员魏际刚表示，现代物流的突出特点在于“一体化运作、网络化运行”，某个“点”出现问题都可能影响到整个“网”的正常运行，而做好疫情防控又必须坚决管住该管的“点”，“下半年，我们必须高效统筹疫情防控和经济社会发展工作，既落实好各项防控举措，又保证交通物流等重点功能有序运转。”

交通基础网络持续完善

7月27日，京港澳高速耒宜扩容工程、沪昆高速金醴扩容工程、沅水洪辰航道工程等3个交通项目在湖南同时开工。总投资达246亿元的这3个项目建成后，将有力畅通湖南公路水路“十字”大通道。

7月28日，广州港南沙港区四期全自动化码头投入调试运行。这座码头是全球首个江海铁多式联运全自动化码头，也是粤港澳大湾区首个全新建造的自动化码头。

今年上半年，重大交通工程捷报频传，推动我国交通网络持续完善——G1523宁波至东莞高速公路、G1517莆田至炎陵高速公路、G3011柳园至格尔木高速公路3条国家高速公路连接线全线贯通，青兰高速河北涉县至晋冀界段等路段完成改扩建……

畅通交通物流，需要通过持续完善基础设施来强化“硬支撑”。当前，我国已经建成全球最大高速铁路网、高速公路网、世界级港口群，航空海运通达全球。加快建设交通强国，仍有不少潜力可挖、不少短板要补。舒驰表示，下半年，将坚持适度超前，以联网补网强链为重点，实施一批重大交通工程，加快构建现代化高质量国家综合立体交通网。

具体内容包括：构建高效率的“6轴、7廊、8通道”国家综合立体交通网主骨架，建设多层次一体化综合交通枢纽系统，畅通经济板块之间高效联通的主动脉；提升重点区域交通基础设施水平，增强国家战略支撑能力，进一步改善革命老区、民族地区、边疆地区、农村地区的交通条件；建设安全可靠的物流供应链网络，保障国内运输畅通，推进国际物流供应链体系建设；加快交通设施数字转型智能升级，强化绿色交通基础设施建设，推进交通设施与能源、水利、信息等设施深度融合发展。

眼下，深中通道、常泰长江大桥、乌尉高速、湖南长沙黄花机场综合客运枢纽等重大工程正有序实施，川藏铁路及公路配套工程、西部陆海新通道（平陆）运河工程、小洋山北侧集装箱码头、宁波舟山港航设施及综合交通枢纽等一批战略性项目正加紧推进……展望未来，畅通交通物流的“硬支撑”将更加有力。

坚决防止不通不畅问题反弹

——加强统筹协调，打通堵点卡点。

“下半年，我们将继续发挥好国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，坚持全国一盘棋，全力做好物流保通保畅工作。”舒驰表示：一要加强督办转办，坚决防止不通不畅问题反弹。二要加强规范管理，及时优化调整货车通行管控要求，确保货运车辆顺畅通行。三要加强统筹调度、供需对接，确保重点物资安全高效运输，全力推进货运物流复工复产达产。

“下半年，交通等部门应进一步做好物流保通保畅核心数据的监测分析，及时发现苗头性、倾向性等问题，更好服务各方面决策。”周健说。

——加大帮扶力度，持续助企纾困。

在上海，交通、金融部门联手主办交通物流专项再贷款银企对接会，推动16家交通物流企业与7家银行签订授信和合作协议；在内蒙古，5月份以来，全区金融机构累计发放贷款3.2亿元，支持交通运输企业正常经营……为帮助受疫情影响较重的交通物流企业渡过难关，各地区各部门正积极行动。

交通运输部表示，下半年，将加大力度做好交通运输助企纾困工作，指导交通运输企业和经营业户落实好1000亿元交通物流专项再贷款，推动留抵退税、缓缴社保费、货车贷款延期还本付息等政策落实到位。

——发展多式联运，提升物流效率。

魏际刚认为，发展现代物流，要在巩固提升各种方式货运基础能力的同时，大力发展海铁、公铁、陆空、空铁等多式联运特别是集装箱多式联运，有效提高货运服务效率。鼓励货运物流企业适应市场需求，纵向拓展延伸，打通集采、产、运、储、销等于一体的供应链服务，进一步推动物流降本增效。

数据来源：交通运输部

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2022年08月10日 02 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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