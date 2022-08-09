人民网北京8月9日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，今年夏季引江济太自7月16日启动以来，截至8月9日，已累计引长江水入境（太湖流域）2.91亿立方米，引清水入湖1.31亿立方米。

此外，此次引江济太通过太浦闸向下游供水1.17亿立方米，通过望虞河向两岸地区供水1.60亿立方米，通过环太湖其他口门供水4.46亿立方米，调水效果十分显著。

引江济太是指利用望虞河等太湖流域骨干水利工程调引长江清水入太湖及周边河网，并结合雨洪资源利用，通过太浦河等环湖口门向太湖周边城市及下游地区供水，促进河湖水体流动，增加流域水资源量，改善水环境。

水利部相关负责人介绍，今年太湖流域梅雨期较常年偏少6天，梅雨量75.4毫米，较常年偏少69%。出梅以来，太湖流域持续晴热少雨，7月16日，太湖水位降至3.16米，较常年同期偏低0.40米，为近20年同期最低，太湖流域水资源、水生态、水环境安全面临一定风险。为此，水利部于7月16日正式启动今年夏季引江济太。

引江济太是太湖流域多目标统筹协调调度的重要内容，是保障太湖流域水资源、水生态、水环境安全的重要手段。据介绍，此次引江济太有效减缓了太湖水位下降趋势，8月9日太湖水位维持在3.13米，为太浦河和环太湖有关地区供水创造了有利条件，有效满足了望虞河两岸地区、环太湖周边、太浦河下游等地供水、农业生产、航运、水生态、水环境等不同行业的用水需求。

望亭水利枢纽。水利部供图

“同时，清水入湖，有效改善太湖水环境质量。此次引江济太期间，望亭水利枢纽引长江清水入太湖以来，入湖总磷平均浓度仅为湖西区太滆运河、城东港、殷村港入湖河道总磷平均浓度的一半，优于贡湖水源地总磷平均浓度。”水利部相关负责人表示，引江济太引入水质优良的长江水进入太湖，一方面在湖体自净作用下，水质将进一步好转，有效改善太湖北部湖湾水环境质量；另一方面望虞河引水入湖后，可减少太湖西部地区受污染河流的入湖水量，间接减少入太湖污染负荷，改善了太湖整体水环境状况。

江苏省苏州市吴江区河湖生态环境改善。水利部供图

此外，此次引江济太还加快了太湖北部湖湾贡湖水体流动速度，改善了湖区水动力条件，在一定程度上抑制了贡湖蓝藻水华的聚集，降低了蓝藻水华暴发风险。此次引江济太期间，贡湖未发生大规模蓝藻水华现象。

据气象预报，未来一段时间太湖流域仍将持续晴热高温少雨，受其影响太湖水位将呈缓慢下降趋势，太湖流域水安全保障风险将进一步加大。下一步，水利部太湖流域管理局将持续做好引江济太工作，继续突出防洪、供水、水生态、水环境多目标统筹，全力保障流域“四水”安全。

(责编：罗知之、吕骞)

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