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“稳中求进@高质量发展”网络主题宣传活动在江西赣州启动

2022年08月09日19:29 | 来源：人民网
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人民网赣州8月9日电（记者孙博洋） 8月9日上午，“稳中求进@高质量发展”网络主题宣传活动在江西赣州启动。活动由中央网信办网络传播局主办，江西省委网信办、内蒙古自治区党委网信办、江苏省委网信办、湖北省委网信办和中国经济网共同承办。中央网信办网络传播局相关负责人，活动承办单位和赣州市相关负责人，来自中共中央党校（国家行政学院）、浙江大学、上海社会科学院的专家学者，江西本地高校师生代表，中央重点新闻网站、中国社会科学网等重点理论网站及江西省内媒体的记者等近40人出席启动仪式。

图为启动仪式现场。人民网记者 孙博洋摄

本次“稳中求进@高质量发展”网络主题宣传活动紧密结合学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，通过线下调研采访和线上宣传报道，用文字和镜头记录各地坚持稳中求进，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的生动实践，力求真实展现十年非凡成就，着力讲好高质量发展道路上的中国故事，充分展示奋进新征程、建功新时代的实践价值和理论内涵，为迎接党的二十大胜利召开营造良好舆论氛围。

启动仪式后，中共中央党校经济学部教授周跃辉、上海社会科学院研究员、原副院长何建华、浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林，分别作了主旨演讲。

与会专家认为，面对世界变局与世纪疫情叠加的复杂严峻国际环境，面对艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，切实做到“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，关键在于坚持稳字当头、稳中求进，主动作为、攻坚克难，积极应对困难挑战，集中力量“把我们自己的事情做好”，着力推动高质量发展。高质量发展是对经济社会发展方方面面的总要求，是中国式现代化建设新征程上一个复杂的系统工程，应当整体谋划布局、全面推动促进。

据悉，参加“稳中求进@高质量发展”网络主题宣传活动线下走访的记者，将从8月9日起先后深入江西、江苏、湖北、内蒙古等地基层，开展蹲点式采访。本次活动还将媒体采访与高校思政相结合，来自多所高校的师生将随团参与调研，与记者们一同走进工厂企业、乡村社区。活动将形成理论评论文章、综述、微视频等系列作品，并在微博、抖音、快手等平台开设“稳中求进高质量发展”互动话题，综合运用各种融媒体形式进行全方位多样态传播。

(责编：罗知之、吕骞)
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