人民网北京8月9日电 （记者王仁宏）据水利部消息，南海热带低压于8月8日14时生成，9日10时加强为今年第7号台风“木兰”，预计10日中午至晚上在海南岛东北部至广东西部一带沿海登陆。受其影响，8月9—11日华南大部、西南南部等地将有一次强降雨过程，广西西江、郁江、北流河及桂南沿海，广东东江下游、珠江三角洲及粤西沿海，海南南渡江、昌化江等河流将出现涨水过程，暴雨区部分中小河流可能发生超警洪水，山丘区可能发生山洪灾害。

根据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部8月9日12时针对广东、广西、海南、贵州、云南五省（自治区）启动洪水防御Ⅳ级应急响应，并发出通知，要求相关省级水利部门和水利部珠江水利委员会密切关注雨情、水情，做好监测预报预警、水工程调度、堤防巡查防守、值班值守等各项防御工作，确保人民群众生命财产安全和重要工程安全。

(责编：王仁宏、吕骞)

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