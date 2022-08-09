人民网北京8月9日电 （记者申佳平）今日24时国内油价将实现年内首次“四连跌”，这也是今年以来油价第五次下调。

国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年8月9日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低130元和125元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.1元；95号汽油每升下调0.11元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花5元。

国家发展改革委表示，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。（实习生武师宇对本文亦有贡献）

图片来源：国家发展改革委官网

(责编：申佳平、吕骞)

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