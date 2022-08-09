人民网北京8月9日电 （记者杜燕飞）创新是引领发展第一动力。记者从中海油研究总院有限公司（以下简称研究总院）获悉，该院8日正式启动科研攻关“赛马制”，目前已有3个课题即将开展“赛马制”攻关。此前，该院以水下控制系统国产化研发项目试行“赛马”研究，哈工程团队、深圳行健团队背对背研制完成了2套水下控制系统产品，并将于今年第三季度应用于锦州31-1气田。

“赛马”研究，是指针对同一个研究任务，经专家论证后有两个以上队伍开展攻关研究，先期平行研究、后期重点聚焦、优中选优的项目组织管理模式。

据介绍，按照中国海油科技创新强基工程（2021-2030年）行动方案，该院“赛马制”课题重点针对增储上产难点、卡点问题，攻关新能源核心技术与智能化发展关键问题，面向有发展潜力的产业方向开展前沿性、颠覆性探索，研究中允许攻关失败。“赛马制”先期由2-3个团队开展竞争性、分阶段攻关，并进行分段考核，优胜劣汰，后期聚焦优势主体，最终完成研究工作。

“我们推行‘赛马制’攻关，将进一步加大关键研究攻关力度，激发科研体制机制改革创新活力，加速关键成果产出，助力实现科技攻关，让青年科技人才从‘一马当先’到‘万马奔腾’。”研究总院董事长、总经理米立军表示。

这是央企加大科技创新力度、打造原创技术“策源地”的一个缩影。中国石油推行“揭榜挂帅”“赛马制”等科研组织模式，探索实施科研经费“包干制”，科技创新动力持续增强。中核集团成立科技成果转化中心，举办科创大赛，以“揭榜挂帅”“赛马制”形式，面向全社会发布26个项目，发挥中央企业创新引领作用。三峡集团做好“放、管、服”工作，给予科研单位和人员更多自主权，推行“揭榜挂帅”“赛马”等新型科研项目实施方式，进一步激活企业创新活力。中国稀土集团构建科技协同集成机制，聚焦国家战略需求和行业“卡脖子”技术领域的高端人才，完善科研激励制度，激发各类人才创新创造活力……

近期国资委举办的中央企业负责人研讨班指出，要着力强化原创技术供给，实现体系化布局、进行全链条部署，在解决“卡脖子”问题方面取得更多更大突破。地方国企改革三年行动推进会也强调，围绕促进高水平科技自立自强，加快提升企业自主创新能力，推动国有企业打造原创技术“策源地”，着力突破一批关键核心技术，全方位推动国有企业转型升级创新发展。

中国企业研究院首席研究员李锦表示，要通过“揭榜挂帅”“赛马”等方式，让更多企业加入基础研究、技术创新、成果转化、产业化等科技创新活动中，成为引领者、领先者。作为企业，创新来源于人才，要让自己成为科技研发、人才力量高地。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经