王绍绍

电商平台升级消费体验、共享交通带来出行便利、在线课堂实现远程教学、智能化车间解放工人双手……数字经济培育的一批新产业新业态新模式，正深刻融入人们生产生活的各个方面。数据显示，我国数字经济已连续数年稳居世界第二，网上购物、在线教育、远程医疗等行业全面提速，电子信息制造业、软件业、通信业和互联网的收入总规模突破10万亿元。

2021年10月18日，习近平总书记在主持十九届中央政治局第三十四次集体学习时强调，近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。

“数字经济事关国家发展全局，是把握新一轮科技革命和产业变革的重要机遇。实现数字经济高质量发展，有助于推动我国发展方式转变、加快新旧动能转换、推动我国产业结构优化升级、抢占全球竞争优势。”多位专家在接受人民网财经采访时表示，构建良好的数字经济发展生态，应重点应对企业数字化转型、数字经济治理等方面的挑战与机遇。

数字经济飞速发展

为我国经济注入新动能

近年来，我国数字经济发展动能持续释放，“稳定器”“加速器”作用凸显，在赋能经济社会高质量发展中发挥了重要作用。“数字经济已经由经济的组成部分，转变为经济发展的引领力量。”中国信息通信研究院副院长王志勤介绍，2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%，占GDP比重达到39.8%，年均增速高达15.9%，显著高于同期GDP的平均增速。

从区域发展来看，2021年我国有16个省市区数字经济规模突破1万亿元，较去年增加3个；从产业渗透来看，第二产业增速由0.4%提升至1.8%；从数字经济结构来看，产业数字化所占比重由不足50%逐步提升到约82%。

王志勤表示，我国数字经济正稳步由消费领域拓展至生产领域，数字经济结构趋于优化。第二产业与第三产业数字经济占整个产业数字化比重均有所提升，这意味着我国正式进入到服务业数字化和工业数字化双引擎支撑发展阶段。

在中国信息通信研究院院长余晓晖看来，产业数字化将成为数字经济的主战场，下一步应建立融通发展的数字经济体系，实现一二三产业融通发展，大中小企业融合发展，打通消费和生产两端，加快推动产业升级。

“得益于数字市场规模巨大及数字基础设施完备等优势，我国数字经济实现飞速发展。”十三届全国人大常委会委员、全国人大社会建设委员会副主任委员江小涓表示，展望“十四五”，数字经济将为中国经济全面注入新的动能和活力，成为稳定经济大盘、继续保持经济中高速增长的重要因素。

激发“数字生产力”

把握数字技术变革新机遇

在贵州修文的种植基地，5G传感器将采集的各种指标数据通过物联网上传至农业云平台。在江西南昌的生产车间，MES系统将对生产线进行全自动化控制，不再需要工人在车间里守着了。

如今，以5G、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术正加速融入工业、农业、能源等多种行业，为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能，激发“数字生产力”，驱动数字经济发展。

当前，我国产业数字化转型进程正提质加速。工信部数据显示，今年以来“5G+工业互联网”512工程建设项目超过3100个，规模以上工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率分别达到55.7%和75.1%。

如何进一步推动数字产业化与产业数字化转型，拓展经济发展新空间？中国财政科学研究院院长刘尚希表示，头部数字科技企业要发挥头雁效应，不断完善对平台企业的监管方式，鼓励平台企业创新发展，鼓励头部企业持续强化基础领域关键核心技术研发，助力构建我国自主可控的产业生态，从而促进数字产业创新发展。

刘尚希还建议，要鼓励头部企业联合产业上下游企业共建开放的科技创新和应用生态，形成创新合力，减少行业“重复建设”，以加快数字技术对传统产业的渗透，发挥数字化对实体经济的放大、叠加、倍增效应，并鼓励我国数字科技企业走出去，增强全球竞争话语权。

在产业数字化转型方面，中国社会科学院有关专家认为，要完善要素市场化配置机制，以数据要素改造全产业链条，提升产业链供应链数字化水平。

谈及技术、资金等资源有限的中小企业如何实现数字化转型，中国互联网协会副理事长何桂立表示，数字经济可与产业直接对接，通过了解中小企业的需求，助力中小企业完成产品创新。

“与此同时，要进一步推动5G网络、数据中心等新型基础设施建设，为中小企业提供友好可信的计算、网络和存储能力，提升中小企业数字化转型效率。”中央财经大学教授贺强说。

赋能传统产业转型升级

构建数字经济良好发展生态

习近平总书记表示，面向未来，我们要站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。

当前，一批国家数字经济试验区正积极探索数字化转型新路径。深圳龙华，以制造业数字化转型为抓手，组织专家对工业企业进行诊断评估，聚焦打造数字经济先行区、示范区；河北雄安，“边云超协同”城市计算体系基本建成，5G全域连续覆盖已经实现，数字城市建设将带动数字经济发展……

“实体经济在数字化转型实践中要避免脱实向虚。”广东省深圳市龙华区区委书记王卫表示，数字化转型要促进制造型企业和平台型企业深度互动，聚焦空间、金融、政策等核心要素，以样板企业带动全链条企业数字化转型。

在十三届全国政协经济委员会副主任刘世锦看来，发展数字化的实体经济，要平衡好政府、企业、市场的关系，政府负责制定规则、维护公平竞争、提供基本服务，市场与企业则决定具体的技术路线。

2021年12月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确提出了“十四五”时期数字经济的发展目标——“到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。”

“数字经济的发展，在为经济社会注入新动力的同时，也给治理带来前所未有的挑战。”中国信通院有关专家表示，亟需推进数字经济治理工作。

“数字信息是当前最重要的新信息形态，推动数字经济高质量发展必须与实体经济深度融合，需要在保证数字经济高速发展的前提下，做好网络安全工作，为数字经济提供坚实基础。”中国工程院院士、机械工程专家谭建荣表示，要处理好数字经济和实体经济的关系，利用网络信息技术，助力企业数字化转型。

参与全球治理工作也已提上日程，工信部信息技术发展司副司长王建伟介绍，中国将加强国际数字经济领域的合作，参与全球数字经济治理规则制定，携手打造开放、公平、公正、非歧视的数字经济发展环境。

立足现状，着眼未来。“下一步，工信部将从加强核心技术攻关、加快新型数字基础设施建设、推动数字经济与实体经济融合、激发数据要素活力、加强数字经济治理等五方面持续发力，营造良好的发展生态，助力数字经济高质量发展。”工信部信息通信管理局负责人王鹏说。（实习生尹柳玉对本文亦有贡献）

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(责编：王连香、吕骞)

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