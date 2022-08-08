人民网北京8月8日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，眼下，全国秋粮正在进入产量形成关键阶段。从农情调度情况看，大部分地区秋粮作物长势好于上年。

“你看，玉米长势喜人，今年通过‘大豆+玉米’套作新模式，收入估计能增加不少。”在广西壮族自治区贵港市港南区瓦塘镇泽周村，种粮大户印长喜和同行讨论着庄稼长势，今年复合种植模式带来的收入成了大家热议的话题。

“今年6月份，当地农业农业局为大家进行了特色农业技术专题培训，通过学习和了解，种粮户对大豆玉米套种有了认识，同时邀请农技专家到现场指导，现在该村一下子种了250亩。”村支书吴旺柱介绍。

“当前正是粮食生产的关键时期，全区各地正采取多种措施，确保全年粮食播种面积4234.5万亩以上，总产量139亿公斤以上。”广西农业农村厅相关负责人表示，坚决落实大豆玉米带状复合种植任务，及时将任务落实到地到人，通过强化技术服务、政策宣传等方式，抓好大豆、玉米、马铃薯等旱粮作物生产，确保全面完成152.3万亩的大豆种植任务。

农谚讲“七月十五定旱涝、八月十五定收成”。农业农村部种植业管理司农情信息处处长朱娟表示，预计9月下旬全国秋粮陆续进入收获期，未来1个月是旱涝灾害易发多发期，农业农村部将指导各地抓好秋粮田间管理和防灾减灾，落实落细“一喷多促”等稳产增产关键措施，全力夺取今年秋粮丰收。

(责编：王连香、吕骞)

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