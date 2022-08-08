人民网北京8月8日电 （记者王仁宏）据水利部消息，据预报，7日至10日，西北东北部、华北中部南部、黄淮北部等地将有大到暴雨，局地大暴雨；海河流域大清河、永定河、漳卫河，黄河流域中游干流及支流汾河、山陕区间部分支流、下游大汶河，淮河流域山东小清河、松辽流域浑河、第二松花江等河流将出现涨水过程，暴雨区部分河流可能发生超警洪水。

8月7日，水利部副部长刘伟平组织水利部相关司局、单位和南水北调集团进行防汛会商，滚动分析研判北方地区雨情、水情、汛情形势，进一步安排部署暴雨洪水防范应对工作。会商要求，加强监测预报预警，强化中小水库、病险水库和淤地坝防洪保安，有效防御中小河流洪水和山洪灾害，做好南水北调中线工程及交叉河道的巡查防守，确保人民群众生命财产安全和重要工程安全。

据悉，水利部维持上述地区洪水防御Ⅳ级应急响应，每日向有关省级水利部门“一省一单”发出通知，通报预报50毫米或25毫米降雨量覆盖范围内县级行政区及水库名单，要求有针对性做好防范工作，加派5个工作组分赴河北、天津、山西、陕西一线指导。此外，水利部黄河、海河水利委员会均启动Ⅳ级应急响应。南水北调集团启动防汛Ⅳ级应急响应，相关负责人及时到岗值守、开展防汛督导检查，组织预置抢险力量，做好应急抢险准备。天津、山西、陕西、山东等地水利部门启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应，做好暴雨洪水防御各项工作。

(责编：王仁宏、吕骞)

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