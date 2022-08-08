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乡村旧貌焕新颜 生态旅游促发展

2022年08月08日08:51 | 来源：人民网
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人民网北京8月8日电 （记者栗翘楚、实习生尹柳玉）炎炎夏日，走进英德市连江口镇连樟村，一栋栋新楼房依山而建、错落有致，乡间小道上的三角梅竞相绽放，清澈的溪流潺潺流淌，山水田园间萦绕着悠悠乡韵，各地的游客络绎不绝。

连樟村俯瞰图。人民网记者 王天乐摄

如今的“广东十大美丽乡村”，几年前却是一幅“脏乱差”的景象。“以前垃圾基本靠风刮，污水基本靠蒸发”，连樟村支部书记陆飞红回忆说，当年村里杂乱地搭建着牛棚、猪圈、鸡窝、茅厕，臭气熏天，下雨天到处污水横流，根本没法踏出家门。

改善连樟村人居环境，首先从“三清三拆三整治”做起。“2017年以来，我们一共拆了638间猪舍、牛棚、茅厕，破旧泥瓦房和杂物间清拆任务也已基本完成。”陆飞红介绍，脏乱生活垃圾点得到整治，公厕也建起来了，农村“脏乱差”的现象发生了改变。

如果说村容村貌的变化让村民“眼前一亮”，那么基础设施建设则让村民切实感受到新农村建设带来的成效。美丽乡村建设工作铺开以来，清理整治并建设了河滨绿道，新建星级公厕、小公园、停车场等公共服务设施，全面完成巷道硬底化工程，建成污水集中处理系统……

“现在，农户房前屋后或庭院得到美化绿化，农家乐、民宿、田园茶舍等乡村旅游产业设施也建设起来，中心村发生了巨大而可喜的变化。”连樟村马下村小组小组长陆奕标感慨道，自2017年以来，他奔走在乡村建设工作一线，积极做好村民工作，亲眼见证了美丽乡村的蜕变。

昔日乡村焕新颜，依托自然风光和特色资源，特色民宿、农家乐等旅游业态孕育而生，村民的荷包也更鼓了。“我们家的农家乐就开在连樟河边，游客不仅能欣赏美景，还能尝到地道的农家菜。生意最好的时候每天营业额达1万多元。”村民华娇妹与丈夫常年在外务工，得知村里发生了新变化，两人决定一同返乡创业，“现在村里的环境好了，相信生意会越来越红火。”

在美丽乡村建设工作的全面推进下，如今的连樟村发生了翻天覆地的变化，农村生态环境得到改善，村民生活品质得到提升，集体经济实现稳步增长，乡村振兴的多彩画卷正徐徐展开。

(责编：王连香、吕骞)
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