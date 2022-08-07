人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

7月末外汇储备增加328亿美元 专家：有基础保持规模总体稳定

2022年08月07日16:31 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日发布数据的显示，截至2022年7月末，我国外汇储备规模为31041亿美元，较6月末上升328亿美元，升幅为1.07%。

对此，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2022年7月，我国外汇市场运行总体稳定，境内外汇供求基本均衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策、经济增长前景及通胀预期等因素影响，美元指数上涨，全球主要金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

“当前影响我国外汇储备波动的主要因素依然是汇率因素和资产价格变化因素。”民生银行首席经济学家温彬表示，7月末美元指数受通胀预期抬升、美联储加息等因素推动，较6月末有所上涨，非美元货币中，欧元、英镑均下跌，日元上涨，综合来看汇率因素导致外汇储备的非美元部分出现小幅折价。

“从资产价格因素看，7月份因全球经济衰退预期升温，主要国家债券收益率下降，价格上升；全球股票市场从前期低位反弹。股债两方面资产价格变化推动外储规模上升，且上升幅度超过汇率折算带来的下降影响。”温彬认为。

业内专家认为，汇率折算因素和资产价格因素在影响外汇储备方面，往往呈此消彼长的特点。当前，随着美联储加息周期已步入下半场，其对长端债券价格的影响也在相对弱化，同时，美元指数继续大幅上涨、非美货币大幅下跌的可能性减弱。

谈及今后外汇储备规模发展趋势，温彬表示，从今年上半年我国国际收支来看，经常项目和直接投资等国际收支基础性项目保持较高顺差，为人民币汇率稳定和外汇市场平稳运行奠定了基础。

国家外汇管理局发布的数据显示，2022年上半年我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差1691亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.9%，继续处于合理均衡区间；直接投资净流入749亿美元，保持在较高水平。一是货物贸易顺差同比增长。二是服务贸易逆差同比收窄。三是直接投资保持较高水平净流入。

“当前全球经济形势充满挑战，不稳定不确定因素明显增加，国际金融市场波动性较大。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变，将继续支持外汇储备规模保持总体稳定。”王春英说。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
7月末外汇储备增加328亿美元 专家：有基础保持规模总体稳定
　　人民网北京8月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日发布数据的显示，截至2022年7月末，我国外汇储备规模为31041亿美元，较6月末上升328亿美元，升幅为1.07%。 对此，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2022年7月，我国外汇市场运行总体稳定，境内外汇供求基本均衡。…
国家矿山安全监察局：今年以来增加煤炭先进产能1.8亿吨/年
　　人民网北京8月7日电 （记者杜燕飞）记者从国家矿山安全监察局日前举行的新闻发布会上获悉，在去年审核确认207处保供煤矿、增加产能3.1亿吨的基础上，今年以来，国家矿山安全监察局审核同意了147处先进产能煤矿，增加产能1.8亿吨/年。自去年9月以来，共核增了产能4.9亿吨/年。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部