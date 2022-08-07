人民网北京8月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日发布数据的显示，截至2022年7月末，我国外汇储备规模为31041亿美元，较6月末上升328亿美元，升幅为1.07%。

对此，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2022年7月，我国外汇市场运行总体稳定，境内外汇供求基本均衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策、经济增长前景及通胀预期等因素影响，美元指数上涨，全球主要金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

“当前影响我国外汇储备波动的主要因素依然是汇率因素和资产价格变化因素。”民生银行首席经济学家温彬表示，7月末美元指数受通胀预期抬升、美联储加息等因素推动，较6月末有所上涨，非美元货币中，欧元、英镑均下跌，日元上涨，综合来看汇率因素导致外汇储备的非美元部分出现小幅折价。

“从资产价格因素看，7月份因全球经济衰退预期升温，主要国家债券收益率下降，价格上升；全球股票市场从前期低位反弹。股债两方面资产价格变化推动外储规模上升，且上升幅度超过汇率折算带来的下降影响。”温彬认为。

业内专家认为，汇率折算因素和资产价格因素在影响外汇储备方面，往往呈此消彼长的特点。当前，随着美联储加息周期已步入下半场，其对长端债券价格的影响也在相对弱化，同时，美元指数继续大幅上涨、非美货币大幅下跌的可能性减弱。

谈及今后外汇储备规模发展趋势，温彬表示，从今年上半年我国国际收支来看，经常项目和直接投资等国际收支基础性项目保持较高顺差，为人民币汇率稳定和外汇市场平稳运行奠定了基础。

国家外汇管理局发布的数据显示，2022年上半年我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差1691亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.9%，继续处于合理均衡区间；直接投资净流入749亿美元，保持在较高水平。一是货物贸易顺差同比增长。二是服务贸易逆差同比收窄。三是直接投资保持较高水平净流入。

“当前全球经济形势充满挑战，不稳定不确定因素明显增加，国际金融市场波动性较大。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变，将继续支持外汇储备规模保持总体稳定。”王春英说。

(责编：孙红丽、高雷)

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