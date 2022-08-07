人民网北京8月7日电 （记者杜燕飞）记者从国家矿山安全监察局日前举行的新闻发布会上获悉，在去年审核确认207处保供煤矿、增加产能3.1亿吨的基础上，今年以来，国家矿山安全监察局审核同意了147处先进产能煤矿，增加产能1.8亿吨/年。自去年9月以来，共核增了产能4.9亿吨/年。

国家矿山安全监察局举行新闻发布会。国家矿山安全监察局供图

国家矿山安全监察局安全基础司副司长王万生表示，今年以来，国家矿山安监局从优化煤矿产能核增政策、科学有序释放先进产能、加强煤矿复工复产指导服务、强化安全责任落实促进稳定保供、坚持煤炭安全保供“每周一报”、开展煤矿采掘接续紧张专项监察等6个方面，推进煤炭安全保供工作。

“下一步，国家矿山安全监察局将严格标准审核，在确保安全的前提下，继续推动煤炭产能释放；支持因用地用草、矿权、环保等手续不全无法投产达产的煤矿尽快依法依规投产达产；继续强化煤矿复工复产服务指导，推动煤矿安全复工复产；强化煤矿安全监管监察，紧盯采掘接续紧张煤矿措施落实，坚决防范煤矿重特大事故。”王万生说。

谈及全国矿山安全形势，国家矿山安全监察局综合司司长薛剑光表示，今年前7个月，全国矿山安全形势总体稳定，在矿产品价格高位运行，主要矿产品产量增长的情况下，全国矿山事故总量、较大事故、重大事故起数和死亡人数均实现下降，已连续5年8个月未发生特别重大事故。

“当前已进入‘七下八上’防汛关键期，我们将采取切实有效措施，防范矿山透水、淹井、滑坡、溃坝等事故。”国家矿山安全监察局事故调查和统计司司长赵苏启表示，及时发布预警信息，督促各矿山企业极端天气停产撤人到位；深化矿山隐蔽致灾因素普查，防范因水文地质条件不清，导致透水事故发生；加强对尾矿库的检查，保持排洪设施畅通，防止溃坝事故；国家矿山安全监察局组织专家对露天煤矿边坡稳定性进行抽查，严防大面积滑坡，确保煤炭安全保供。

(责编：孙红丽、高雷)

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