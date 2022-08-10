人民网北京8月10日电 （记者王仁宏）住房和城乡建设部9日发布通知表示，在2022年推进全国建设不少于1000个城市“口袋公园”，促进解决群众身边公园绿化活动场地不足的问题，为群众提供更多方便可达、管理规范的公园绿化活动场地。

“口袋公园”一般包括小游园、小微绿地等，是面向公众开放，规模较小、形状多样，具有一定游憩功能的公园绿化活动场地。这些场地因小巧多样、环境友好、方便群众使用等特点，受到群众的普遍欢迎。

对于“口袋公园”如何建设，通知从选址、设计、管理等多方面进行明确。在选址上，要优先选择公园绿化活动场地服务半径覆盖不足的区域。在设计和建设上，要注重保护原有地形地貌和大树老树，优先选用乡土植物；充分考虑周边群众需求，增加活动场地，落实适老化和适儿化等要求。在管理上，要建立长效机制，让群众用得“舒心”。

通知要求，各省级住房和城乡建设（园林绿化）主管部门要研究制定本地区《2022年“口袋公园”建设实施方案》，主要包括建设计划（含数量、位置、占地面积以及落实建设资金等情况）、推动工作的具体举措以及保障措施等，每个省（自治区、直辖市）力争2022年内建成不少于40个“口袋公园”，新疆、西藏等地可结合实际确定建设计划。

(责编：王仁宏、吕骞)

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