人民网赣州8月10日电 （记者孙博洋）“不久前，社区工作人员发现有两个小孩子在无人看管的情况下在水边玩耍，工作人员就把孩子叫了回来，同时也对家长进行了教育，可家长说工作太忙家中无人照看，那时候起，社区就开始把解决辖区内的托幼问题提上了工作日程。”江西赣州南康区金赣社区文明实践站实践员李新红告诉记者。

共享发展成果 群众满满获得感

在赣州南康区，记者走进了金赣社区文明实践站。在这里，居民感受到的不再是过去居委会的“衙门味儿”，而是其乐融融的“家里味儿”。

金赣社区文明实践站实践员李新红。人民网记者 孙博洋摄

李新红告诉记者，现在居委会真正成为了居民之家，平时没事来这里喝茶、参加活动的居民都更多了，在这个过程中，居委会与居民的沟通交流更多了，党群干群关系也更密切了，社区治理的凝聚力也更强了。

图为金赣社区文明实践站大厅。人民网记者 孙博洋摄

记者看到，在金赣社区文明实践站里还设置了用于理论宣讲的“金赣大讲堂”，老人儿童跳舞的活动室，以及可以托幼的“儿童港湾”。

图为社区文明实践员正在带领孩子练习书法。人民网记者 孙博洋摄

李新红介绍说，“儿童港湾”一周七天都会开放，开放时间和社区工作时间一样，但有时遇到家长临时有事不能来接，也会延长开放时间。

“每天都会有十几个孩子在这里，来的孩子多是低年级小学生，社区志愿者会陪着孩子读书、做游戏，丰富孩子的生活，也解决了家长的后顾之忧。”李新红说。

李新红告诉记者，金赣社区成立于2003年7月，社区成立近20年，一直处于颠沛流离的状态，居委会历经了5次搬迁，办公条件差，甚至长期异地办公，居民办事十分不便。

去年，在南康区委的支持下，划拨了300平米的办公场所，并对社区党群服务中心、新时代文明实践站、综治中心等基层阵地进行了全面整合，合理规划空间布局，完善服务功能，全面面向群众开放，群众体验得到的较大的提升。

改善营商环境 市场主体更活跃

市场主体是经济发展的主力军。改善营商环境，完善服务体系和标准，也成为赣州践行高质量发展的着力点之一。

在南康区市民服务中心，记者看到办事大厅内各种业务办理设备一应俱全，很多市民和企业办事人员身边都有中心的帮办工作人员，进一步提升了服务体验。

赣州南康区市民服务中心智慧办税厅。人民网记者 孙博洋摄

相关负责人告诉记者，市民服务中心设置了24小时自助服务区，提供不动产信息查询打印、赣服通自助办事、发票申领、自助办税、政府信息公开、免费打印复印等自助办事服务。这一服务让企业和市民可以按照自己的时间安排办事，不必再向过去一样专门安排时间或者请假来办事了。

据了解，南康区市民服务中心集“行政审批、公共服务、智能办税、公共资源交易、普惠金融、家具全产业链服务、政策兑现、帮办代办”等八大功能为一体，总面积2.3万平方米，共进驻窗口单位35家，设置窗口121个，入驻窗口及审批人员529人，纳入办理的行政审批和公共服务项目1466项，企业群众初步实现“进一扇门、办成所有事”。

同时，南康区市民服务中心还推行了惠企政策集中兑现改革，南康区政府制定了惠企政策兑现工作方案和专项资金管理办法，各承办单位全面梳理了惠企政策兑现事项，编制公布了《惠企政策清单》和《惠企政策一本通》，重新梳理惠企政策兑现事项共计51项。并在市民服务中心二楼税务大厅设立“惠企政策兑现窗口”，所涉及的税务审批、协调调度人员进驻窗口后台，推行“前店后厂”的审批服务模式，实现惠企政策兑现和免税退税等业务深度融合办理。

在企业开办方面，南康区进一步优化了企业开办程序，进一步推进企业开办与注销便利化改革，实施线上一网通办、线下一窗受理将企业营业执照办理、公章刊刻、首次申领发票、社保登记、公积金登记、银行预约服务等企业开办六个环节集成“一环半日”办结。

据介绍，2021年，南康区新增市场主体1.6万户、日均新增45户，总量突破10万户，总量和增量均居江西全省前列。

拥抱大湾区 开放发展拓宽前行路

产业缺乏、封闭落后是很多人对革命老区的刻板印象，但是在赣州，这一刻板印象被打破了。

发展离不开开放，推动高质量发展更要坚持开放的发展理念。记者了解到，近年来，位于江西“南大门”，毗邻粤港澳大湾区的赣州，正在积极将自己打造成为对接融入粤港澳大湾区的桥头堡。

据了解，作为大湾区联动内陆发展的直接腹地的赣州，提出了全面对接、全面融入、全面服务粤港澳大湾区发展，大力推动基础设施互通、产业互补、市场融合、资源共享，举全市之力打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡的发展方向。2020年6月，江西省政府印发《关于支持赣州打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡的若干政策措施》；2020年8月赣州市委、市政府出台《关于打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡的意见》成立了由市委、市政府主要领导担任双组长的领导小组，推动粤港澳大湾区桥头堡建设工作列入县（市、区）高质量发展考评和市直（驻市）单位绩效考核体系。

而在2021年1月，《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》中明确提出：支持赣南等原中央苏区深度参与粤港澳大湾区建设，研究建立发达省市与革命老区重点城市对口合作机制。2022年3月，国务院批复同意《赣州革命老区高质量发展示范区建设方案》，提出支持深圳市加强与赣州市对口合作。同年5月，国务院批复同意、国家发改委印发《革命老区重点城市对口合作工作方案》，明确赣州与深圳开展对口合作这也让赣州乘上大湾区发展的东风，成为当地产业发展的契机。

在一系列政策的推动下，赣州“引进来走出去”的步伐越迈越大。在产业协作方面，2022年上半年，全市新签约引进大湾区项目163个，总投资额突破1100亿元，其中百亿元以上项目1个，20亿元以上重大项目15个。而在今年6月29日正式下线第一台产品的格力电器(赣州)智能制造基地，是赣州引入的第一家500强企业，项目从洽谈、签约到开工建设仅用时75天，创造了500强企业落户江西的最快速度。

图为赣州国际陆港。来源：赣州市南康区网信办

在平台合作方面，赣（州）深（圳）城际高速货运班列“融湾号”在赣州国际陆港开通后，全程运行平均时间将压缩至6小时，实现货运班列城际化、快捷化。在去年稳定开行粤港澳大湾区方向铁海联运班列同比增长七成多的情况下，今年前5个月，又同比增加27.84%，自开通以来至今年5月，赣州国际陆港稳定运行至粤港澳大湾区铁海联运“三同”班列（进境与沿海同价到港、出境与沿海同价起运、通关与沿海同样效率）累计2665列，占比68%。

(责编：罗知之、吕骞)

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