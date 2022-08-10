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水利部：截至7月底完成水利建设投资5675亿元 较去年同期增加71.4%

2022年08月10日17:28 | 来源：人民网
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新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京8月10日电 （记者余璐）今天，水利部举行水利基础设施建设进展和成效新闻发布会，会上，水利部副部长刘伟平表示，截至7月底，全国完成水利建设投资5675亿元，较去年同期增加71.4%。水利工程施工吸纳就业人数161万人，其中农民工123.3万人，为稳投资、促就业作出积极贡献。

刘伟平介绍，在上半年水利建设取得重要进展的基础上，水利部会同地方再接再厉，继续扩大水利投资，优质高效推进水利建设，不断取得新成效。1月至7月，新开工重大水利工程25项，南水北调中线引江补汉工程、淮河入海水道二期工程等标志性重大水利工程相继按期开工建设。在建水利项目达3.18万个，投资规模1.7万亿元。

此前，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，明确提出，2022年再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目，包括南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、灌区建设和改造等工程。据了解，这些工程加上其他水利项目，全年可完成水利建设投资约8000亿元。

(责编：罗知之、吕骞)
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