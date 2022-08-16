人民网北京8月16日电 （记者乔雪峰）近日，在海南省交通专班徐闻前方工作组和广东有关方面共同努力下，一辆辆张贴有“海南重点医疗物资保障车辆”识别标志的车辆跨海而来，为海南提供物资保障。

记者从交通运输部获悉，为做好疫情防控期间海南省进岛鲜活农产品、重要医疗及生活物资过海保通保供工作，从8月8日14时起至8月23日24时，海南对进岛防疫物资运输车辆，免除其船舶运费、港口作业包干费、货物港务费以及不超过2名司机的过海客票费用。

组建交通专班力保琼州海峡运输通道畅通

8月10日，海南省交通专班徐闻前方工作组在广东湛江港徐闻港区进港大道，向货车司机发放海南省交通运输厅微信公众号二维码和重点物资运输车辆通行证办理操作指南，指导货车司机全面做好通行证的填写申报工作。

海南省交通专班徐闻前方工作组负责人、海南省交通运输厅副厅长李志强表示，海南省90％以上的生活物资都要从琼州海峡进入，琼州海峡对于防疫和保障岛内居民正常生活的重要性不言而喻。海南省交通运输厅多措并举保障进岛重要物资运输畅通，一旦航道恢复通航后，待渡车辆可及时登船。

据李志强介绍，从8月5日起，海南省交通运输厅就陆续从海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室、海南省道路运输局、海南省港航管理局等单位选派工作人员进驻徐闻，协调广东有关部门，力保琼州海峡运输通道畅通。目前，海南省交通专班徐闻前方工作组成员有13人，坚持24小时值班制度，建立重点医疗物资免费过海保障机制，并建立与港航企业及徐闻相关政府部门的保通保畅工作群。

据了解，徐闻港区开辟了进岛重要医疗及生活物资专用通道，提供安检、过磅、出票、上船一条龙服务，确保鲜活农产品和重要医疗及生活物资及时过海。

受台风“木兰”影响，琼州海峡从8月10日14时起持续停航，部分货车司机核酸检测结果即将过期，工作组协调医务人员为他们开展核酸检测，保障司乘人员不走动、随到随检，并进行“点对点”闭环管理，规避司乘人员感染风险。

同时，工作组还积极协调做好北岸三港待渡车辆的现场管理服务工作，将所有医疗物资和瓜果蔬菜运输车辆引导到指定区域，确保复航后优先进岛。

志愿者跟车服务确保各类保障物资安全高效送达

8月8日，一支由268人组成的志愿者服务队迅速集结，分3组赶赴秀英港区、新海港区、铁路南港区，对入岛货车开展一对一全程跟车服务。

志愿者一路协助司机办理通行证、落实核酸检测和“白名单”管理等服务措施，实现“点对点”运输闭环管理，减少司机与外界接触，确保各类保障物资安全高效送达。跟车志愿者们还为每辆车赠送了含有防疫物资及食品饮料的爱心包，积极争取司机的理解和配合。

此次志愿行动中，志愿者共跟车服务132辆大货车，行程涉及海口、三亚、保亭、昌江、儋州等9个市县。

多个航班运送近千名滞留三亚旅客返程

8月10日21时许，海南航空HU7321、HU7323等4个航班相继从三亚凤凰机场起飞，运送848名因疫情滞留三亚的旅客返回上海、南京及西安，这也是海航继8月9日运送首批125名滞留旅客返程后的第二批保障航班。

据了解，自三亚出现疫情开始大概有8万名游客滞留。8月9日，为保障滞留旅客有序返程，接到航班保障任务后，海南航空第一时间成立专项小组，运控、市场、客舱、地服、三亚分公司等各单位联动响应、团结协作，在最短时间内完成飞机调机、机组准备、旅客航班信息收集、出票、行李托运等工作。

海南航空三亚分公司相关负责人表示，这次航班保障时间紧、任务重，根据滞留旅客情况和航班保障计划，公司调动了全部力量参与到航班保障中，全力做好与各保障单位的对接，滞留旅客的航班信息收集、确认、出票、行李托运等各项工作，后续剩余旅客返程的保障工作仍在有条不紊地开展中。

(责编：赵竹青、高雷)

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