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农村公路有了新规划！六部门：启动新一轮农村公路建设改造

2022年08月15日10:53 | 来源：人民网
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人民网北京8月15日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部、国家发展改革委、财政部、农业农村部、中国人民银行、国家乡村振兴局联合印发了《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》（以下简称《实施方案》），部署启动新一轮农村公路建设和改造，扩大农村公路有效投资，拓展农民就业渠道，更好服务巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴。

《实施方案》提出，到2025年，便捷高效、普惠公平的农村公路网络进一步完善，农村公路2020年年底存量四、五类桥梁改造基本完成，农村公路安全和服务保障能力进一步提升，服务全面推进乡村振兴成效显著，农民群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。2022年，在力争提前完成农村公路原定年度任务目标基础上，进一步加强金融等政策支持，提前实施一批具备条件的“十四五”规划项目，新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座，力争新增完成投资约1000亿元，带动约200万人次就地就近就业增收。同时，将农村公路管护领域就业岗位稳定在80万左右。

《实施方案》明确，各地要加快组织实施农村公路骨干路网提档升级工程、基础路网延伸完善工程、安全保障能力提升工程、农村公路与产业融合发展工程、服务水平提升工程等“四好农村路”助力乡村振兴五大工程。

《实施方案》指出，“四好农村路”建设要积极吸纳农民群众就地就近就业增收，建立健全“四好农村路”高质量发展和吸收就业困难人员就业的长效机制，在农村公路建设和管护领域推广以工代赈方式，带动当地农村劳动力就地就近就业增收；要统筹用好农村公路管护领域公益性岗位等各类就业岗位，加大农村公路管护岗位开发力度；要确保农民工工资按时足额发放，做好农村公路从业农民工的技能培训工作，保障农民工合法权益。

《实施方案》要求，各地要强化包括资金保障、支持政策、技术支撑在内的要素保障，并强化统筹协调，加强评估考核，加强督促指导，做好宣传引导等工作。

(责编：王连香、高雷)
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