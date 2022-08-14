本报记者 杜海涛

制图：汪哲平

数据来源：海关总署

海关总署日前发布数据，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%。其中，出口13.37万亿元，同比增长14.7%；进口10.23万亿元，同比增长5.3%；贸易顺差3.14万亿元，扩大62.1%。

今年以来，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，外贸进出口克服外部环境趋紧、疫情短期冲击等诸多不利影响，前7个月累计增速达到两位数。

“7月当月，我国进出口同比增长16.6%，延续了5月份以来外贸增速持续回升态势，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。”海关总署统计分析司司长李魁文说。

长三角经受住考验

7月同比增长25.7%，对全国外贸增长贡献率超五成

走进上海宝山区泛成集装箱监管站的分拨仓库，工作人员正紧锣密鼓地对各类大小不一、形形色色的货物进行进箱、拆箱、查验、提离作业。

“6月以来，进箱量和企业提货量都大幅增长，物流现在是满负荷运转。”上海吴淞海关关员魏剑华和李敏在仓库内忙碌了一上午。他们告诉记者，6月份，吴淞海关累计监管分拨货3.7万批次，同比增加46.3%，环比增加3.7倍。

数据显示，前7个月，长三角地区三省一市进出口同比增长11.7%，比上半年增速加快2.5个百分点；7月当月同比增长25.7%，对全国外贸增长的贡献率超过五成。

稳外贸稳外资事关经济全局、就业大局。今年以来，我国出台一系列举措，着力稳定产业链供应链，帮助外贸企业保订单、保市场、保信心。

上半年，上海外贸经受住了疫情的考验，随着复工复产加速推进，产业链供应链趋于修复，社会运转逐步回归常态，进出口持续企稳回升。6月份，外贸企业全力以赴，当月上海市和上海口岸进出口双双由负转正，同比增速分别达到9.6%、2.8%，较4月份分别回升了46.2个和41个百分点。

进入经济恢复和重振阶段后，上海相关部门进一步巩固优化外贸现场作业模式，推动“无陪同查验”“联合检查”等疫情期间检查措施固化为常态化机制，提升外贸企业满意度和获得感。

7月12日，上海海通国际汽车码头夜幕初上，400台比亚迪品牌新能源车在上海外港海关的保障下，驶上滚装轮，伴随汽笛轰鸣顺利启运，出口新西兰市场。

“这批出口车辆数量较大，全部运抵海通码头时，距离所配滚装轮离泊时间仅剩不到4个小时。我们了解情况后第一时间开辟‘绿色通道’。”上海外港海关查验九科科长陈佳介绍，在外港海关和港区码头的通力配合下，仅用两小时就完成了查验放行全部流程。

今年上半年，上海外高桥口岸累计出口国产汽车46.5万辆，较去年同期增长30.4%。6月当月，国产汽车出口7.1万辆，环比上涨18.2%，已超过去年同期水平。

为进一步解决外贸外资企业在人员出入境、要素保障等方面的突出问题，浙江省政府办公厅日前印发《关于支持稳外贸稳外资十条措施》，保障“走出去”和“引进来”畅通。浙江还将进一步扩大出口信用保险覆盖面，力争实现相关企业全覆盖。杭州海关的数据显示，今年上半年，浙江省进出口2.26万亿元，同比增长17.3%，其中，出口1.66万亿元，增长20.3%，进口5947.4亿元，增长9.8%。

RCEP带来新机遇

7月我国对RCEP贸易伙伴进出口同比增长18.8%

“RCEP带来的政策红利助力我们开拓海外市场，下一步我们将进一步了解泰国、新加坡、越南等其他RCEP成员国家对我们产品进口的相关要求，争取将产品销往这些国家。”内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司相关负责人张昊说。

近日，该公司一批115吨、货值162万元的沙棘原浆产品申领到了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）原产地证书。凭借这份证书，这批产品将在日本享受到3万余元的关税优惠。今年以来，该公司共出口沙棘原浆、沙棘胶囊等沙棘系列产品2556吨、货值3516万元。

今年1月1日RCEP正式生效实施，进一步深化了区域经济互联互通和贸易投资合作，为地区经济复苏和发展提供了新动能，成为促进外贸高质量发展的重要力量。

数据显示，前7个月，东盟、欧盟、美国和韩国是我国前四大贸易伙伴，分别进出口3.53万亿元、3.23万亿元、2.93万亿元和1.39万亿元，分别增长13.2%、8.9%、11.8%和8.9%。同期，我国与“一带一路”沿线国家贸易往来更加紧密，进出口同比增长19.8%，与RCEP其他14个成员国同比增长7.5%。7月当月，我国对RCEP贸易伙伴进出口1.17万亿元，同比增长18.8%，拉动整体进出口增长5.6个百分点。

呼和浩特海关围绕农畜产品生产基地建设，优化通关监管举措，支持特色农产品企业用好RCEP政策优惠，拓展相关市场。上半年，内蒙古自治区对RCEP贸易伙伴出口农产品8亿元，同比增长17.7%。

南京海关综合运用“云宣讲”、网络直播、在线访谈、政务热线互动等形式，为企业提供定制培训，帮助企业利用好RCEP关税优惠政策。1至7月，南京海关为企业签发RCEP原产地证书4.29万份、签证金额152.37亿元。

“我们出口的甲酸产品在日本进口税率由4.3%降为零关税，六氟丙烯的税率则由3.1%降为0.3%。”鲁西化工集团销售管理部处长张庆国表示，关税成本的降低拉动企业在日本市场的竞争力大幅提升，今年上半年公司对日本出口额同比增长30%。

据统计，上半年，山东省内海关、贸促会共为5.9万批出口货物签发RCEP原产地证书，出口享惠货值183.9亿元。

政策措施加快落地

前7个月有进出口实绩的外贸企业数量同比增加5.8%

7月19日，经广州海关所属广州车站海关监管，100个标准集装箱的LED灯具、玩具、服装鞋靴等“大湾区制造”商品搭载中欧班列从广州国际港驶出。今年上半年，广州海关共监管中欧班列133列，提前半年超2021年发运总数，货值约30.41亿元，同比分别增长95%、48%。

受疫情影响，国际物流运输堵点增加，外贸主体两头承压。各地各部门认真落实助企纾困各项部署要求，以实实在在的举措为企业排忧解难。

广东相关部门持续提高进出境物流效率，坚持“24小时预约通关”“班列办理专窗”等服务，便利企业办理海关手续，同时加强指导企业优化进出口商品结构，提升货物周转速度。7月以来，广州中欧班列货源企业持续增加。

数据显示，前7个月，我国有进出口实绩的外贸企业数量52.6万家，同比增加5.8%。其中，民营企业进出口11.8万亿元，增长15.3%，占我国外贸总值的50%。

8月4日，在天津华源时代金属制品有限公司的生产车间内，一根根细如发丝的镀锌铁丝，在生产线上有规律地跳动，并在塑料轴上缠绕成一卷卷的成品。工人们正在忙碌地打包装箱，随后这些产品将出口海外市场。

“疫情影响下，原材料、运输成本提高。相关部门及时出台了许多促进外贸保稳提质的措施，这对我们来说就像是一场‘及时雨’。”该公司营销部长马晓伟说。

在严密做好口岸疫情防控的同时，天津加大力度保障重点区域产业链供应链循环畅通，进一步提高进出口货物通关效率。天津海关派专员为专精特新“小巨人”企业进行信用培育，指导企业叠加应用提前申报、船边直提、抵港直装、无纸化签证等多项便利化政策，为专精特新中小企业赋能。

今年上半年，天津市专精特新“小巨人”企业进出口值合计28.2亿元，同比增长28.3%。

海关总署的专家表示，当前，我国外贸发展仍面临一些不稳定不确定因素，保稳提质还面临不少压力。但总体上看，前7个月中国外贸扛住“压力测试”韧性更足，为全年外贸保稳提质打下了坚实的基础。随着稳经济一系列政策措施加快落地，外贸物流进一步畅通，企业复工达产进一步提速，我国外贸进出口有望继续保持稳定增长势头。

《 人民日报 》（ 2022年08月14日 02 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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