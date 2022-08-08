黄盛

构筑了5G、北斗导航系统等一批世界级数字基础设施；填补了智能交换芯片、通用图形处理器等一批短板空白；建设了南网智瞰、中电互联等一批高水平工业互联网平台；打造了无人车、无人船、无人机等一批智能产品；培育了智慧能源、智能建造等一批引领性新模式新业态……近年来，我国有序实施国有企业数字化转型行动计划，推动国有企业在产业数字化、数字产业化等方面取得积极进展，充分发挥出国有经济的战略支撑作用。

近日，国务院国资委副主任翁杰明在第五届数字中国建设峰会上表示，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，国资央企要抓住先机、抢占未来发展制高点。国资委将指导中央企业强化数字技术创新应用，推进重点领域数字化升级，提升数字服务保障能力，更好服务国家治理体系和治理能力现代化，加快实现高水平科技自立自强。

对此，多位业内人士向人民网财经表示，随着互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。在此背景下，系统、全面、深入地推进国有企业数字化转型工作还需进一步加强顶层设计，激发数字化转型动力活力；突出重点，提升数字化转型价值效益；加强保障，营造数字化转型融合氛围，进一步释放发展新动能，推进世界一流企业建设。

浙江一家机铸企业工人在数字化车间操作，把电炉内的铁水倒入浇铸包。图片来源：人民图片

强化数字技术攻关

打造数字经济新优势

据悉，2020年8月，国务院国资委印发的《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，就推动国有企业数字化转型作出全面部署，国有企业数字化转型跑出加速度。

根据部署，国有企业数字化转型，在于打通产业链各环节的互联互通，加快关键核心技术的创新突破，提高创新成果转化和产业化的效率。“国有企业数字化转型可以实现数据和技术应用在多产业、多链条的网状串联和协同，创造更大的产业价值。同时，优化产业结构与布局，加速传统动能数字化转型，培育壮大新兴业态，构建以数据为关键生产要素的新型生产关系，提升国际竞争力。”中国人民大学国有经济研究院研究员杨继东认为，国有企业肩负着经济责任、政治责任和社会责任，构成了国有企业数字化转型的内生动力。同时，国有企业在推进数字化方面拥有充足持续的内外部资源和多层次全流程的核心能力，为国有企业数字化提供了基础保障和动力来源。

“作为国民经济发展的中坚力量，国有企业应该发挥战略支撑作用，推动国有经济进一步聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等，调整盘活存量资产，优化增量资本配置。”明源云不动产研究院院长黄乐向人民网财经表示，通过落实技术与行业的深度结合，打造数字经济新优势，促进国有企业数字化、网络化、智能化发展，增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力、 扛风险能力，从而提升产业基础能力和产业链现代化水平。

翁杰明也表示，国资委将指导国有企业强化数字技术创新应用，加快实现高水平科技自立自强；加强数字关键技术攻关，聚焦核心电子元器件、高端芯片、基础软件、核心工业软件等，加快突破关键核心技术，打造自主可控、安全稳定的产业链、供应链；打造原创技术策源地，在新一代信息技术、量子信息、人工智能等领域超前布局，加大原创技术投入，提高数字技术基础研发能力。

坚持整体协同推进

营造数字化融合氛围

日前，在国务院国资委的指导下，北斗、智能制造、汽车数字化、区块链、电子商务等中央企业数字协同平台赋能国有企业数字化转型专项行动启动，为企业数字化转型提供了技术应用、人才培养、基础设施等支持和服务。

业内人士对此表示，国有企业数字化转型专项行动是充分发挥各央企数字协同创新平台组织能力，建立协同机制，吸引汇聚 “产学研用金智媒”多方创新生态资源，以企业发展需求和问题为导向，全面推动生产经营数字化升级。但国有企业的数字化转型升级，在坚持整体协同推进、创新驱动、生态赋能的同时，也要根据各自的产业特点，更加系统、全面、深入地推进。

对于系统、全面、深入地推进数字化转型工作，翁杰明表示，要营造数字化转型融合氛围，坚持整体推进，强化总体规划、专项行动、试点示范、政策标准协同，系统推进数字化转型工作；此外，深化生态协作，进一步加强与国家有关部门和地方政府沟通联系，形成协调推进的数字化转型合力，促进产业链上下游、大中小企业融通发展。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才对人民网表示，数字技术对传统产业的改造涉及多个行业、多种应用场景，在不同行业领域中的转型应用方案也千差万别。他认为，国有企业涉及不同类型的产业，其数字化转型不单纯只是数字化技术的改造，而是一个系统化工程，需要工业互联网、5G、大数据等多种智能技术作为底层架构，以及人才、资金等多方面配套协同。在数字化转型过程中，国有企业由于涉足的不同行业差异较大，要根据自身的行业特点，寻找适合业务需求的数字化转型方案。

黄乐建议，国有企业要以生产经营数字化提升供给质量，以企业管理智能化提升运营效率，并打造更有活力和创造力的市场主体，发挥国有经济的战略支撑作用；面对多变的国内外形势，要在危机中有新机，变局中开新局，以数字产业化来培育新的动能，以产业数字化来运营新的动力，提升国有企业数字经济高质量的发展。

(责编：罗知之、吕骞)

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