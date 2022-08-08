人民网北京8月8日电 （记者杜燕飞）“产业要振兴，人才先振兴，数字贸易专业人才的缺乏影响了农村产业贸易数字化的转型。”近日，乡村振兴与数字贸易人才论坛在清华大学召开，参会专家表示，随着短视频、直播等新媒体技术的普及应用，数字贸易已成为推动乡村振兴的高效引擎。产业要振兴，人才先振兴，要通过新媒体技能培养和创业孵化指导，助力大学生群体成为农村产业数字贸易领域的主力军。

农业农村部乡村振兴专家委员会委员、原农业部常务副部长尹成杰表示，“十四五”时期，我国数字农业、数字乡村建设将进入一个新的发展阶段。数字技术在农业、农村的应用将进一步拓展领域，扩大规模，深度融合，提高质量，增强效益。特别是农业数字贸易，将发生重大而深刻的变革，呈现出快速、优质地发展态势。

“我国农业的转型升级、创新发展，一定要紧紧抓住数字化时代的机遇，用好数字经济这个支点，为农业、农村、农民创造更多的发展红利，为全面实现乡村振兴提供更强劲的动能。”中国科学院院士、清华大学原校长、清华大学两岸发展研究院院长顾秉林认为，让数字经济真正服务于农业农村现代化，服务于乡村振兴，创造持久的价值，更需要一支高素质、高水平、专业化的人才队伍作为支撑。

商务部原副部长魏建国认为，数字经济助力农村产业发展，要下好三步棋。一是应该搭建高效、快捷、互动、开放式的数字环境；二是确立数字经济的主体，尤其是高科技的数字平台要沉下去，到县、到镇、到村；三是要加强数字经济人才培养。

围绕返乡创业大学生，中国工程院院士、清华大学国家服务外包人力资源研究院孙家广建议，要把握历史机遇，数字贸易大有可为；要做好创业评估，提高首次创业成功率；要组建创业团队，实现“一专多能+团队互补”；要重视企业运营，擅于模仿学习和借鉴；要端正创业心态，强化道德和法律意识。

“农村产业数字贸易领域，将是大学生新的创业热土。”中国高等教育学会副理会长、教育部高教司原司长张大良认为，大学生是联结城市与乡村经济文化的畅通桥梁，农村产业数字贸易这个朝阳产业领域亟需高素质人才，大学毕业生将成为农村产业数字贸易领域的主力军。

(责编：罗知之、吕骞)

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