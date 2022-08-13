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科技部：国家高新区和高新技术企业要成为保就业促创业主力军

2022年08月13日08:35 | 来源：人民网
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人民网北京8月13日电 （记者赵竹青）据科技部官网微信“锐科技”消息，为推动高新区、高新技术企业在稳增长保就业、推动高质量发展中发挥更大作用，2022年8月12日，科技部在北京召开国家高新区和高新技术企业高质量发展推进会。科技部党组书记、部长王志刚要求，国家高新区和高新技术企业要积极响应国家战略需求，主动应对当前经济下行压力的严峻形势，要成为宏观经济增长的稳定器、保就业促创业的主力军。

王志刚表示，一是着力增强综合实力，充分发挥稳住经济基本盘的重要支撑作用。要抓好重大项目投资建设，做大做强主导优势产业，确保供应链产业链安全，全力抓好疫情防控。二是着力提升创新策源能力，强化对高水平科技自立自强的引领示范作用。要集聚国家战略科技力量，提升原创能力，打造人才高地。要有创新定力，靠科技创新强基固本，着眼长远持续加大研发投入。三是着力优化创新生态，推动高水平创新创业。四是着力构建高效协作的创新网络，强化东西合作、南北互动，发挥对区域高质量发展的辐射带动作用。五是着力培育壮大高新技术企业，完善培育体系，加大资源支持力度，推进惠企业政策落地。六是着力做好科研助理岗位开发和落实工作，在保就业中发挥重要作用。

王志刚强调，经过30多年发展，国家高新区、高新技术企业在转变发展方式、提升自主创新能力、优化产业结构、增强国际竞争力等方面发挥了重要作用，成功探索了科技与经济紧密结合的有效途径，实现了从推动科技产业化到更加注重创新策源的转变，从融入经济主战场到更加主动支撑国家发展与安全的转变。尤其新冠肺炎疫情以来，国家高新区有效统筹疫情防控和经济社会发展，表现出较强的抗风险能力和逆势增长势头。同时，面对高质量发展、高水平科技自立自强、稳增长保就业等任务要求，国家高新区、高新技术企业还需要进一步提升发展质量和水平。

科技部党组成员、副部长邵新宇在主持会议时强调，国家高新区和高新技术企业要进一步统一思想，紧扣国家重大需求，增强服务大局的使命感。要进一步强化责任担当，明确工作重点，拉出任务清单，加强组织动员和资源统筹，形成稳增长合力。要加快工作进度，形成更多实物工作量，确保年底完成预期目标。要加强高新区经济运行的监测和统计分析。

北京中关村、深圳、哈尔滨、上海张江、长沙、兰州等国家高新区有关负责人，深圳迈瑞医疗、苏州纳微科技、杭州吉利汽车等高新技术企业负责人围绕稳增长保就业、推动高质量发展的主要做法、当前存在困难和相关措施建议进行了交流发言。各省、自治区、直辖市、计划单列市和新疆生产建设兵团科技厅（委、局）有关负责人，全国173家国家高新区管委会有关负责人，以及1000多家高新技术企业代表通过视频连线参加会议。

(责编：赵竹青、吕骞)
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