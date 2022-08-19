人民网北京8月19日电 （记者王震）19日上午，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。中央网信办（国家网信办）副主任、新闻发言人牛一兵在介绍新时代网络强国建设成就时表示，党的十八大以来，我国网信事业取得历史性成就，发生历史性变革，我国正从网络大国向网络强国阔步迈进。

一是党对网信工作的集中统一领导有力加强。以习近平同志为核心的党中央把党管互联网作为重要政治原则，改革和完善互联网管理领导体制机制，成立中央网络安全和信息化委员会。全国各省级、地市级党委都成立了网信委，网络三级工作体系基本建立。出台了《关于加强网络安全和信息化工作的意见》、“十四五”网信规划等，压实网络意识形态工作责任制，网络安全工作责任制，推动党管互联网落到实处。

二是网络空间主旋律和正能量更加高昂。大力推动党的创新理论深入人心，和网上正能量内容建设。精心做好网上重大主题宣传，加强和改进网络国际传播工作。每年100多项主题宣传亮点纷呈，举办中国正能量、“五个一百”网络精品征集评选展播活动，让正能量产生大流量，让好声音成为最强音。完善网上风险防范机制，有力维护网络意识形态安全和政治安全。

三是网络综合治理体系日益完善。出台《关于加快建立网络综合治理体系的意见》，推动网络治理由事后管理向过程治理，多头管理向协同治理转变。“清朗”系列专项行动开展以来，针对饭圈乱象、互联网账户乱象、网络暴力等突出问题开展了30多项专项整治，清理违法和不良信息200多亿条，账号近14亿个。出台《关于加强网络文明建设的意见》，创办中国网络文明大会，实施争做中国好网民工程，加强网络诚信建设，营造清朗网络空间。

四是网络基础设施建设步伐加快。我国网民规模、国家顶级域名注册量均为全球第一。互联网发展水平居全球第二。2012年—2021年，我国网民规模从5.64亿增长到10.32亿，互联网普及率从42.1%提升到73%。建成全球规模最大5G网络和光纤宽带，5G基站数达到185.4万个，5G移动电话用户超过4.55亿户。所有地级市全面建成光网城市，行政村、脱贫村通宽带率达到了100%。IPv6规模部署成效显著，拥有地址数量居世界第二。我国新一代信息基础设施正朝着高速泛在、天地一体、云网融合、智能便捷、绿色低碳、安全可控的方向加速演进。

五是数字经济发展势头强劲。我国数字经济规模连续多年稳居世界第二，从2012年的11万亿元增长到2021年的45.5万亿元，占GDP比重由21.6%提升到39.8%，电商交易额、移动支付交易规模全球第一，数字产业化基础更加坚实，产业数字化步伐持续加快。成功举办五届数字中国建设峰会。

六是信息领域核心技术自主创新取得突破。高性能计算保持优势，5G实现技术、产业、应用全面领先，北斗导航卫星全球组网。芯片自主研发能力稳步提高，国产操作系统性能大幅提升，大数据、云计算、人工智能、区块链等研究取得积极进展。2021年，我国PCT国际专利申请中网信领域的数量超过3万件，全球占比超过三分之一。

七是信息惠民便民成效显著。信息化服务全面普及，“互联网+”教育、医疗等深入推进，数字抗疫成效显著，数字政府、数字乡村建设加快推进，全国一体化政务服务平台注册用户超过10亿人，“一网通办”“异地可办”已成现实。

八是网络安全保障体系和能力建设全面加强。建立健全网络安全防护体系，强化关键信息基础设施安全保护，加强数据安全管理和个人信息保护，网络安全审查有序开展，网络安全学科和人才建设深入推进。连续8年举办网络安全宣传周，坚持网络安全为人民、网络安全靠人民，全社会网络安全防护意识和技能明显提高。

九是网络空间法治化进程加快推进。推动出台《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规100余部。组建网络执法与监督局，持续加大网络执法力度，坚决查处各类违法违规案件。今年上半年，累计依法约谈网站平台3491家，罚款处罚283家，暂停功能或更新419家，下架移动应用程序177款，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站12292家。今年7月，根据查明的违法违规事实，我办依法对滴滴全球股份有限公司处人民币80.26亿元罚款。

十是网络空间国际合作深化拓展。连续8年举办世界互联网大会，成立世界互联网大会国际组织，推出携手构建网络空间命运共同体概念文件和行动倡议等，习近平总书记提出的治网理念和主张日益成为国际共识。

(责编：王震、高雷)

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