人民网北京8月19日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部发布关于命名成都市等13个城市国家公交都市建设示范城市的通报，按照《交通运输部关于做好“十三五”期国家公交都市建设示范工程验收有关工作的通知》等部署安排，交通运输部受理了鞍山、昆山、湖州、金华、蚌埠、洛阳、南阳、驻马店、襄阳、常德、南宁、三亚、成都、自贡、泸州、重庆涪陵区16个城市人民政府提出的国家公交都市建设示范工程验收申请。

经技术组评估、专家组实地验收、社会公示、专项整改等程序和整改综合评议，成都、南宁、鞍山、昆山、湖州、金华、洛阳、南阳、驻马店、襄阳、常德、自贡、泸州13个城市达到国家公交都市创建预期目标，通过验收。交通运输部决定命名成都等13个城市为国家公交都市建设示范城市。

交通运输部表示，希望以上城市深入落实城市公共交通优先发展战略，主动对标国际先进，按照《国家公交都市建设示范工程管理办法》有关要求，建立健全国家公交都市建设长效机制，持续提升城市交通治理水平，加快推动城市交通高质量发展，不断满足人民群众美好出行需求。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经