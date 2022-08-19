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成都、南宁等13个城市被交通运输部命名为国家公交都市建设示范城市

2022年08月19日10:49 | 来源：人民网
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人民网北京8月19日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部发布关于命名成都市等13个城市国家公交都市建设示范城市的通报，按照《交通运输部关于做好“十三五”期国家公交都市建设示范工程验收有关工作的通知》等部署安排，交通运输部受理了鞍山、昆山、湖州、金华、蚌埠、洛阳、南阳、驻马店、襄阳、常德、南宁、三亚、成都、自贡、泸州、重庆涪陵区16个城市人民政府提出的国家公交都市建设示范工程验收申请。

经技术组评估、专家组实地验收、社会公示、专项整改等程序和整改综合评议，成都、南宁、鞍山、昆山、湖州、金华、洛阳、南阳、驻马店、襄阳、常德、自贡、泸州13个城市达到国家公交都市创建预期目标，通过验收。交通运输部决定命名成都等13个城市为国家公交都市建设示范城市。

交通运输部表示，希望以上城市深入落实城市公共交通优先发展战略，主动对标国际先进，按照《国家公交都市建设示范工程管理办法》有关要求，建立健全国家公交都市建设长效机制，持续提升城市交通治理水平，加快推动城市交通高质量发展，不断满足人民群众美好出行需求。

(责编：王连香、高雷)
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