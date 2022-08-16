人民网青岛8月16日电 今日，人民网与中国电信在青岛国际会议中心举行的2022智能视听大会上，推出首个联合共建的国家级融媒云平台——“人民融媒云”（yun.people.cn），依托于人民日报社主管、人民网建设的传播内容认知全国重点实验室，打造“新闻+政务服务商务”运营生态、赋能媒体深度融合发展，在内容生产、信息传播等泛文化领域提供国家级党媒资源、自主可控的云网融合、安全可信的专属定制，为中央及国家部委、地方政府、企业及高校等提供国资云护航，一站式服务的国家级行业云。

“中国电信与人民网聚合双方优势资源，联合打造‘人民融媒云’，以云和网的资源作为基础，基于云平台能力搭建媒体生态，提供一站式的智媒应用和服务，充分利用云计算、大数据、人工智能等技术，打造一朵自主可控、安全可信、赋能内容科技的央媒混合云。”中国电信总经理、党组副书记邵广禄表示。

邵广禄还介绍，中国电信一直致力于通过持续的技术创新拥抱媒体融合新变化，根据“移动优先”原则，按照“统一策划、一次采集、多种生成、全媒体传播”的建设思路，打造了自主可控的新型移动融合媒体产品，助力青海、海南、四川、新疆等省份打造省级融媒体平台，并承建了多个市县级融媒体平台。

人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁在会上表示，“人民融媒云”贯彻落实了习近平总书记提出的建设全程媒体、全息媒体、全员媒体和全效媒体的要求，是一个落实四全媒体的全新的技术平台，集纳了人民网与中国电信在各方面的技术探索成果，将不仅服务于媒体行业，还将服务于政府、企业和高校。我们希望与各位合作伙伴共同为数字中国建设助力，共同为中华民族伟大复兴提供数字动能。

发布会上，人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁与中国电信政企信息服务事业群总经理潘天舒共同开启了“人民融媒云”正式启动的序幕，现场观众也共同见证了国家级融媒云平台“人民融媒云”的启航。

双方以“人民融媒云”的打造为契机，协同深入探索融媒发展新路径，构建融媒新生态，驱动智媒新技术，以云网融合助力全行业、全社会构建全媒体传播体系，赋能媒体融合发展。

(责编：赵竹青、高雷)

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