人民网北京8月16日电 （记者杜燕飞）记者从银保监会获悉，日前，银保监会批复同意西班牙曼福再保险公司（以下简称曼福再）筹建北京分公司，中国再保险市场国际化程度进一步提升。

曼福再成立于1986年，总部位于西班牙马德里，主营寿险和非寿险再保险业务，是一家全球专业再保险公司。从上世纪80年代起，曼福再积极参与中国再保险市场，与境内多家保险公司开展再保险业务合作，具有良好的业务发展和合作基础，此次在华设立机构显示出国际保险市场对中国市场保持积极展望和强劲信心。

银保监会表示，近年来，中国再保险市场保持良好发展势头，外资再保险公司成为中国再保险市场的坚实力量。一是保费规模和市场份额双增长，2021年外资再保险公司分保费收入667亿元，市场份额达到35%，保持持续增长态势。二是盈利能力不断提升，在新冠疫情和自然灾害叠加影响下，2021年外资再保险公司实现净利润14亿元，同比增长23%，实现逆势上扬。三是资本实力进一步增强。2021年外资再保险公司累计增加注册资本达46.2亿元，为深耕中国再保险市场夯实发展根基。

“下一步，银保监会将深入贯彻落实党中央、国务院关于推动形成全面开放新格局的决策部署，支持外资再保险机构积极参与我国再保险市场建设，不断提高中国再保险多元化、专业化和国际化程度，推动实现更高水平对外开放。”银保监会相关部门负责人表示。

(责编：赵竹青、高雷)

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