人民网北京8月16日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）今日，在国家发展改革委举行的8月份新闻发布会上，国家发展改革委国民经济综合司司长袁达表示，受国际形势深刻复杂演变、国内疫情等超预期因素冲击，今年以来中小微企业面临的风险挑战有所增多。对此，国家已出台一系列助企纾困政策措施，目前各项政策效应有所显现，下一步将持续落实落细各项举措。

据介绍，上半年数据和近期调度情况显示，中小微企业获得感持续增强。96.3万户服务业中小微企业和个体工商户获减免房租383亿元，1280.3万户服务业市场主体获减免社保费669.2亿元。工业企业经营有所改善，6月份工业企业利润由降转增，同比增长0.8%。服务业企业信心逐步恢复，7月份服务业商务活动指数为52.8%，继续位于扩张区间。

袁达表示，今年以来，国家发展改革委会同有关部门，及时出台并推动实施了一系列助企纾困政策措施，主要从以下三个方面展开：

一是加强形势研判，优化政策供给。密切跟踪宏观经济形势和企业经营态势，聚焦共性问题和普遍诉求，会同有关部门出台促进工业经济平稳增长、服务业领域困难行业恢复发展等政策措施，支持中小企业纾困解难和健康发展。

二是强化统筹协调，推动政策落实。切实发挥好牵头部门职能作用，指导协调推动相关部门结合实际出台各领域政策举措。针对工业企业普遍面临的困难，及时细化实化财政税费、金融信贷、保供稳价、用地用能和环境保护等方面具体措施，加快推动政策落地见效。针对服务业领域困难行业，制定交通运输、餐饮、旅游等细分领域支持措施，推动留抵退税、社保费缓缴、房租减免等政策加力提效。

三是紧盯堵点卡点，推动复工达产。加强重点区域、重点行业、重点企业运行态势的调度分析，推动各地结合实际出台有关政策实施方案，在做好疫情防控的前提下，协同推动产业链供应链企业复工达产，努力保持制造业企业和工业园区生产经营秩序，最大程度减少疫情对企业正常生产经营的影响。

对于下一步工作安排，袁达透露，国家发展改革委将进一步落实落细已出台的各项政策，同时针对新情况新问题，不断强化政策预研储备，为稳定经济运行提供坚实支撑。

(责编：赵竹青、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经