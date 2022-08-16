人民网北京8月16日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）在国家发展改革委今日举行的8月份新闻发布会上，国家发改委政研室主任、新闻发言人金贤东表示，今年夏季，电煤供应保障持续面临较大压力，下一步将从四个方面全力做好电煤供应工作，确保能源电力供应安全。

据介绍，今年入夏以来，受持续性大范围高温天气、经济恢复增长等因素影响，全国用电需求持续走高；同时，由于来水偏枯，水电出力不足，电煤消耗增加。8月1日至14日，全国统调电厂日均耗煤816万吨，比上年同期增长15%；其中，8月3日耗煤849万吨，创历史新高。

金贤东指出，针对今年夏季用煤新情况新问题，国家发展改革委按照国务院迎峰度夏能源保供工作电视电话会议部署，会同有关部门加强统筹协调，指导督促有关地方和企业加快释放煤炭先进产能产量，全力做好电煤中长期合同签订履约工作，着力加强运输保障，推动电煤供应保障取得积极成效。上半年，全国煤炭产量增长11%；7月份以来，全国煤炭日均调度产量处于1240万吨左右的较高水平；近期，统调电厂存煤最高达到1.75亿吨，同比增加7400万吨；目前，电煤中长期合同总体已实现全覆盖。

下一步，国家发展改革委将充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，从四个方面部署工作，进一步压实地方和企业能源保供主体责任，加快释放煤炭先进产能产量，着力做好电煤中长期合同履约，确保能源电力供应安全。

一是加强督促落实，各产煤省区已签订煤炭安全保供责任书，国家发展改革委将指导督促落实煤炭生产和电煤供应等任务。

二是加快产能核准、核增等手续办理，及时协调解决突出问题，推动先进产能加快释放。

三是狠抓电煤中长期合同履约监管，适时组织开展履约核查，常态化开展不履约案例归集核查工作，确保合同履约到位。

四是加强电煤中长期合同运输保障，优化调度组织，最大限度发挥铁路运输效率，尽可能多地保障电煤运输。

(责编：赵竹青、高雷)

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