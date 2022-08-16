黄盛

企业作为市场主体，是经济的力量载体，是经济活动的主要参与者、就业机会的主要提供者、技术进步的主要推动者，在社会经济发展中发挥着十分重要的作用。进入8月以来，在各界奋进努力下，我国海陆空各领域一批新装备、新技术、新工程实现了新进展，为宏观经济持续向好提供有力支撑。

11万吨液化天然气（LNG）双燃料原油/成品油船2号船“PROTEUS SINEAD”号交付

图片来源：中国船舶

8月8日，中国船舶旗下广船国际建造的11万吨液化天然气（LNG）双燃料原油/成品油船2号船“PROTEUS SINEAD”号实现交付，该型船具有空船重量轻、载货能力强、货油舱容大、绿色节能佳、船舶油耗低等优点。在建造过程中，其分段建造时间缩短20%。

我国第二艘国产大型邮轮开工建造

图片来源：中国船舶

8月8日，我国第二艘国产大型邮轮正式在中国船舶集团有限公司旗下上海外高桥造船有限公司开工建造。该船总吨位约14.2万吨，总长341米，型宽37.2米，设计吃水8.17米，最大吃水8.4米，最高航速22.7节，拥有客房2144间。相比于首制船，第二艘大型邮轮总吨位增加了0.67万吨，总长加长了14.4米，客房数量增加了19间。同时，根据《国际海上人命安全公约》（SOLAS）2020破舱稳性要求和国际海事组织（IMO）Tier III 标准和船舶能效设计指数（EEDI）第二阶段要求，新增了两套脱硫塔和选择性催化还原（SCR）系统，这也使第二艘国产大型邮轮将在未来成为一座更为绿色环保的“移动海上城市”。

新型舰载无人直升机AR-500CJ首飞成功

图片来源：国务院国资委网站

近日，由中国航空工业集团自主研制的“旋戈”500CJ（AR-500CJ）舰载无人直升机在江西鄱阳顺利首飞。首飞当日，AR-500CJ舰载无人直升机圆满完成了人工起降、悬停、前飞、后飞、左飞、右飞等悬停机动科目，并顺利着陆，各系统工作正常，状态良好，这是航空工业直升机所轻小型舰载无人直升机体系发展的又一个里程碑。后续，该机将在国内多地开展功能和性能试飞试验，计划2023年完成鉴定。

新型人工影响天气遥感探测无人机系统首飞成功

图片来源：国务院国资委网站

近日，我国新型人工影响天气遥感探测作业无人机系统历经2年攻关，在陕西蒲城机场顺利升空，平稳飞向蓝天，在完成了所有机载遥感探测和作业仪器设备功能性能试验后，安全降落。这标志着我国首款中空大载量长航时人工影响天气遥感探测作业无人机系统首飞试验任务圆满成功。

“铁建风电01”打破国内同级别海上风机单台安装纪录

图片来源：中国铁建

近日，“铁建风电01”风电安装船先后以52小时、46小时打破国内同级别海上风机单台安装的最快纪录，创下单船单月12台的北方风机安装最快纪录。据悉，“铁建风电01”是我国首艘拥有完全自主知识产权的1300吨自航自升式海上风电安装船，全长105米，集航行、起重、打桩等多功能于一身，可在恶劣海况下实现高精度安装，被称为“海上风电利器”。

福建“超级蓄电池”投产发电

图片来源：国务院国资委网站

8月11日，福建永泰抽水蓄能电站首台机组投产发电并投入商业运行。该电站总装机容量120万千瓦，安装4台单机容量为30万千瓦的水轮发电机组，设计年发电量12亿千瓦时，年抽水耗电量16亿千瓦时，将为福建构建多元清洁的电力保障体系，高质量发展提供稳定可靠、高效绿色的电力支撑。

深江铁路珠江口隧道海底掘进攻坚

图片来源：中国铁建

近日，由中铁十四局承建的深（深圳）江（江门）铁路珠江口隧道掘进到海底地质复杂段，直径超过13米的“深江1号”盾构机正以每天6到8米的速度，从东莞虎门向广州南沙方向攻坚掘进。深江铁路新建正线总长 116.1公里，设计时速250公里，建成通车后将把深圳、东莞、广州、中山、江门五座大湾区城市更紧密相连，实现深圳前海自贸区与广州南沙自贸区半小时高铁互联互通，助力打造“轨道上的大湾区”。

长庆油田采气五厂天然气突破30亿立方米

图片来源：长庆油田采气五厂

8月15日，长庆油田采气五厂天然气产量突破30亿立方米，完成全年生产任务的62.63%。据悉，长庆油田采气五厂周密部署电气春检、场站检修、冬防保温、防洪防汛等阶段重点工作，确保各流程节点无缝衔接，最大限度降低气量影响，保证全年供气任务踏点运行。

全球最大煤制氢PSA装置完成吸附剂装填

图片来源：中国中化

8月15日，由中国中化下属西南院提供专有技术、全套设计及关键设备的陕煤集团榆林化学公司“煤炭分质利用制化工新材料示范项目”180万吨/年乙二醇工程配套的特大型PSA制氢装置基本完成吸附剂装剂工作，具备开车条件。

该装置为煤炭转化示范配套项目，原料气总处理能力达57万Nm3/h，产氢总能力为48万Nm3/h，也是目前全球在建最大的煤制氢PSA装置。

(责编：赵竹青、高雷)

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