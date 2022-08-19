人民网记者 李栋

乡村振兴既要塑形，也要铸魂。在温润水乡，在大山深处，金融“活水”滋润下的美丽乡村如同一扇扇通向广阔世界的窗，连接田埂，陪伴梦想，照见远方。得益于金融“活水”灌溉，农民正成为有吸引力的职业、农村正成为安居乐业的家园。

破难题 金融“活水”助力人居环境提档升级

7月27日，农业银行全国首笔“乡村人居环境贷”200万元在国家乡村振兴重点帮扶县彭水绍庆街道阿依河社区实现落地。阿依河社区位于重庆彭水县绍庆街道，阿依河5A级旅游景区入口就在社区内。但阿依河社区散居点建筑风貌不统一，部分建筑质量较差，环境卫生状况也与人居环境要求存在一定差距，一定程度上影响了社区旅游产业、服务发展，迫切需要进行人居环境整治提升。

重庆彭水县绍庆街道阿依河社区。中国农业银行供图

“有了‘乡村人居环境贷’的及时支持，我们改善乡村人居环境的劲更足了。”阿依河社区党支部书记庹真平介绍，接下来社区将对48户民居开展立面改造，整治道路，美化庭院，补齐基础设施。

据了解，“乡村人居环境贷”是农业银行针对农村人居改善融资需求旺盛，但实施过程中存在项目收益不高、回款期较长、自有资金较少等障碍,在同业中率先推出的信贷产品。明确了农村厕所革命、农村生活污水治理、农村生活垃圾治理、村容村貌整体提升、农村面源污染治理等五类对象，扩大项目还款来源，给予优惠贷款利率，一定程度上破解了该领域信贷支持的难点和卡点。

“下一步，‘乡村人居环境贷’将在重庆4个国家乡村振兴重点帮扶县和农业银行定点帮扶县秀山县先行先试，并逐步扩大推广落地范围。”农业银行相关负责人说。

不只在重庆，农业银行正以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点，通过信贷支持开展农村人居环境整治，补齐公共服务的短板，提升公共服务的水平，缩小城乡差距。

在安徽马鞍山博望区，农业银行发放农村生活污水及厕所专项整治PPP项目中长期贷款近3亿元，支持当地改造37个行政村和469个自然村户厕22950座、公厕174座，为每个村新建污水处理站，配套污水收集管网工程，惠及4.4万户、16.3万人；在山东临沂、淄博等地，农业银行携手光大集团为当地固体废物处理、危险废物治理项目发放中长期贷款超1亿元，惠及1000多个自然村，超20万农户，有力提升了当地农村垃圾治理水平。

蹚新路 “美丽风景”向“美丽经济”蝶变

每到旅游旺季，天南地北的游客涌入江西井冈山，当地酒店更是一房难求。近年来，依托当地红色旅游资源，江西省井冈山市茨坪镇刘家坪村的村民把民宿生意做得风声水起。

在2018年以前，刘家坪村民还是以养猪为生，生猪收购价格好时收入可观，价格不好时血本无归。整个村粪水乱排、脏乱不堪、臭气熏天，路过的行人和车辆都不由自主加速通过。近年来，井冈山市政府为加快红色旅游开发，将刘家坪村纳入了开发范围。

最近，民宿老板罗琼心情舒畅了不少。罗琼曾以养猪为业，在村民中率先把自家的几栋房子改造成民宿。“曾以为只需将自家稍微布置一下，就能引得凤凰来，但现实困境给自己好好地上了一课。”受困于环境卫生达不到标准、不能满足游客多样需求等短板，改造住宿条件、打造精品民宿已迫在眉睫。

钱去哪筹？忙活一圈，向亲戚朋友只借到仅仅8万元的罗琼一时犯了难，“眼看改造工程就要停工，再不完工就赶不上下一个旺季了。”

一个偶然的机会，罗琼得知农业银行的客户经理正在下乡开展金融服务。一番交谈下，很快便办好了手续。用罗琼的话讲“就签了几个字、办了张卡，3天的时间12万元贷款就到账了，简直不敢相信”。

农行客户经理详细了解客户经营情况和信贷需求。中国农业银行供图

资金“活水”到位，民宿生意的“齿轮”重新转动起来。“装修后的民宿，统一采购了一批酒店用床上用品，每个房间都配了单独卫生间，客厅也改造成了文艺风，点缀着字画和花草，大大增加了民宿的文化内涵。”罗琼说。

现如今，罗琼的经验成为刘家坪的样板，周边村民纷纷效仿。借此契机，农行井冈山支行对刘家坪村进行了整村授信。数据显示：当地农行对村里20多户农户给出贷款额度，已有15户农户使用了贷款，累计金额达300万元。周围村民用这些资金将自家房产改造成了民宿和农家乐。“大家日子越过越好了，多亏了农业银行的帮助”。罗琼说。

刘家坪村家家户户改造成民宿挂牌营业。中国农业银行供图

井冈山的红色故事还在继续，刘家坪村的金融故事只是一个缩影。近年来，农业银行积极推广线上融资拳头产品“惠农e贷”的支持范围，将支持范围由种养业农户，逐步拓展到农村加工商贸流通经营户、农家乐经营户、专业市场经营户、旅游景区商户。“惠农e贷”支持农户通过微信公众号等线上方式，自助填报信息、上传材料、申请贷款，通过全流程线上化运作方式，为客户提供免抵押、可循环的线上融资服务，让农户在干事创业的道路上“轻装而行”。截至6月末，农行“惠农e贷”余额超7000亿元，增长30%。

增活力 “数智赋能”让生活“更智慧”

“我们认为的未来村庄，是以美丽乡村为底色，以数字乡村为手段，建成的以人为核心的现代化基本单元和人民幸福的美好家园。”浙江省杭州市萧山区梅林村党委第一书记王东炜满怀信心地说，未来，智慧门牌、智慧老年食堂、智慧医疗站、智慧公交、数字图书馆、乡村公园等一批改变乡村生活方式的新事物都将一一在该村落地。

走进梅林村“美好生活中心”，点开数智地名驾驶舱，梅林村的全景全貌便实时展现在眼前。村道、住宅、公园、河岸、田地……“看着大屏里的景象，就像自己在村里走一样，非常真实。”村民们说。

农行客户经理走进浙江萧山梅林村开展普惠金融宣传。中国农业银行供图

村民魏阿姨在乡村公园锻炼完后，扫了扫健身器材上的二维码，刚刚锻炼的数据就上传到了自己的手机，还获得了积分。“现在健身可以积分、做公益活动可以积分，垃圾分类分的好也可以积分。达到一定的积分，可以兑换成日用品，积分也可以买卖。今年端午节，我家要包粽子，但是人手不够，我拿出积分请村里人来帮忙。大家帮我包了粽子，拿了积分，用洋气点的话说叫双赢。”魏阿姨难掩笑意介绍着“未来乡村”打造给自己生活带来的便利。

梅林村的改变得益于农行的金融支持。2021年起，萧山梅林村作为浙江省首批未来乡村试点，创建浙江省首个村级“共同富裕”指标评价体系，农行浙江分行发放贷款4000万元，助力梅林村共富建设，构建引领乡村振兴共同富裕共同体。

在农行的信贷支持下，浙江梅林村迈向共同富裕。中国农业银行供图

近年来，随着现代科技向农村生活全面渗透的新趋势，农业银行也正运用金融科技手段，推广县域农村生活消费场景金融服务。聚焦县域农村公共服务和生活消费，大力构建智慧医疗、智慧教育、智慧食堂、智慧党建、智慧旅游等金融服务场景，为县域农村居民提供更加便捷的全方位综合服务，助力农民生活智能化，努力为乡村振兴金融服务插上科技的“翅膀”，越来越多美丽的乡村，正在成为科技、资金聚集，青年、乡贤返乡的新型社群集聚地。

生态宜居宜业的乡村承载着农村居民对美好生活的向往。农业银行正积极创新金融产品和服务模式，加大信贷投放，在助力推动美丽乡村宜居宜业的道路上行稳致远。有了金融“活水”的润泽，农村正更好地承担起生态涵养、生态观光、文化体验等功能，农民的“钱袋子”越来越鼓了，年轻人也回村创业了。一个个生态美、百姓富、更智慧的美丽乡村，正在祖国大地上成为一道道亮丽的风景。

(责编：王连香、高雷)

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