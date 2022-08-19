人民网北京8月19日电 （记者王震）19日上午，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。中央网信办（国家网信办）副主任、新闻发言人牛一兵在介绍新时代网络强国建设成就时表示，“清朗”系列专项行动开展以来，清理违法和不良信息200多亿条，账号近14亿个。

牛一兵表示，我国网络综合治理体系日益完善。出台《关于加快建立网络综合治理体系的意见》，推动网络治理由事后管理向过程治理，多头管理向协同治理转变。“清朗”系列专项行动开展以来，针对饭圈乱象、互联网账户乱象、网络暴力等突出问题开展了30多项专项整治，清理违法和不良信息200多亿条，账号近14亿个。出台《关于加强网络文明建设的意见》，创办中国网络文明大会，实施争做中国好网民工程，加强网络诚信建设，营造清朗网络空间。

(责编：王震、高雷)

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