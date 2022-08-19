人民网北京8月19日电（记者杨虞波罗）受降水偏少及持续高温影响，长江流域出现罕见旱情。目前，长江干流及洞庭湖、鄱阳湖水位均为有实测记录以来同期最低，部分地区小型水库蓄水严重不足。当前旱情是什么原因导致的？流域降水减少、干旱持续发展对粮食生产造成哪些影响？在极端事件尤其是干旱灾害频发的背景下，我们应该如何应对？武汉区域气候中心副主任郭广芬一一回应关切。

当前旱情是什么原因导致的？

根据世界气象组织（WMO）发布的最新报告，刚刚过去的7月已成为全球范围内有气象记录以来最热的三个7月之一。而今年的极端高温过程是在全球副热带高压异常偏强的大气环流背景下发生的。近期北半球副热带高压异常强大，几乎绕地球一周，仅在印度附近地区发生明显断裂。南美洲北部和中非南部也处于南半球副热带高压的控制下。

郭广芬表示，全球变暖使高温热浪发生频率增加、强度增强。6月以来，我国西北、西南、华北至华南都发生了大范围持续性高温天气，因此全球气候变暖是长江流域出现异常高温的大背景。

“副热带高压异常强盛是旱情发生的最直接、最重要的原因。”郭广芬谈到，西太平洋副热带高压较常年同期明显偏强，稳定且维持时间长，与大陆高压合并后控制范围更广。特别是进入8月以来，高压中心强度迅速增强，控制范围包括长江中下游及其以北地区，受其影响长江流域出现大范围40℃以上的高温天气。

流域降水减少、干旱持续发展对粮食生产造成哪些影响？

8月中下旬是长江中下游地区秋粮及秋收作物产量形成的关键期，也是高温敏感期，需水量较大。郭广芬表示，持续高温热害叠加干旱，导致中稻、玉米、大豆等作物结实（荚）率、粒重下降，棉花蕾铃脱落增加，成铃减少、早衰，影响产量。

据郭广芬介绍，目前，西南的四川、重庆等地区一季稻大部开始灌浆结实，部分已进入乳熟期、成熟期，少部分处于抽穗扬花期，正是对温度、水分反应最敏感的时期，持续性高温干旱会导致结实率和千粒重降低，不利一季稻产量的形成。位于长江中下游的江南地区一季稻大部处于孕穗到抽穗扬花期，部分早熟品种处于灌浆结实期，高温热害影响明显。水源好有灌溉条件的地区受高温热害影响小，但部分望天田、灌区末端受旱较重。

“从8月11日，长江流域的四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽等6省市启动干旱防御四级响应以来，受旱面积已从967万亩扩大到1232万亩。”郭广芬表示，出现旱情的主要是长江流域6省市的灌区末端、丘陵岗地和“望天田”。

在极端事件尤其是干旱灾害频发的背景下，我们应该如何应对？

《2022年干旱数字报告》指出，干旱对全球社会、经济和生态系统产生了深远、广泛且被低估了的影响。自2000年以来，全球干旱出现次数和持续时间增加了29%，全世界正处于干旱管理的 “十字路口”。

郭广芬指出，如果到2100年全球变暖幅度达到3℃，干旱损失可能是现在的五倍。到2050年，干旱可能会影响全世界四分之三以上的人口，估计每年将有48亿~57亿人生活在缺水地区，而目前这一数字为36亿。

郭广芬表示，要控制全球变暖，必须大幅减少温室气体排放，实现碳达峰、碳中和。这就需要推动经济结构、能源结构、产业结构转型升级，挖掘风能、太阳能等清洁能源的开发潜力。

在减排的同时必须增强气候韧性，完善综合防灾减灾体系，健全气候变化风险管理机制。完善极端灾害多发区和高影响行业气象、水文、地质等防灾减灾基础监测体系，加强极端天气气候事件影响机理研究，提高预报预测和风险预警服务能力；完善防灾减灾防御机制、防灾减灾救灾组织体系和制度体系，建立自然灾害风险普查和风险区划制度，扎实做好自然灾害风险普查；完善综合防灾减灾应急预案，建立灾害风险管理制度，推动建立巨灾保险制度；增强航空应急救援、应急物资储备、避难场所建设等应急处置能力；工程措施与非工程措施并重，完善应急机制，包括灾前预警系统、灾中反应系统、灾后恢复系统的建立。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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