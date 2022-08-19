人民网青岛8月19日电 （记者许维娜）8月18日，作为2022智能视听大会的重要板块之一，影视剧高质量发展论坛在青岛高新区成功举行。来自国内影视领域的专家学者、行业领军人物、影视企业负责人、导演及演员、媒体单位负责人等齐聚一堂，共叙精品创作传播之路，为推动中国影视剧高质量发展建言献策。

影视剧高质量发展论坛现场。来源：主办方供图

国家一级导演、国家广电总局电影局原副局长江平在致辞中表示，中国影视剧要在现实主义创作道路上坚持求索，现实主义的创作道路是我国影视剧取得辉煌成就的重要原因，也是未来发展必须坚持的方向。影视剧实现高质量发展要解决的首先问题，就是满足人民群众对美好生活的向往和追求。影视工作者要到人民当中去学习、发掘、寻找，把人民的故事搬上荧幕、屏幕和平台，影视剧应当通过与观众共情、与人民共情，实现艺术与审美的传递，实现情感与力量的共享。

人民日报海外版副总编辑李舫在致辞中表示，站在新的历史发展阶段，面对人民群众的更大期待，影视行业需要在更高标准中打开创作的新局面，广电影视文艺工作者要坚持以人民为中心的价值导向，聚焦新时代史诗般的伟大实践，为时代立传、为时代明德，以更多深刻反映时代变迁、描绘人民精神图谱的精品力作，让影视文艺的花园更加百花争艳、生意盎然，让更多的网剧精品走向海外，向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象，彰显中华民族的文化软实力。

主旨演讲环节，六位嘉宾就影视剧发展方向、行业规划展望、行业生态发展、主旋律背景下的影视创作和媒体宣传等方面分享真知灼见，为优质影视剧创作、影视剧高质量发展群策群力。

中国农业电影电视中心党委副书记、纪委书记孙密宏表示，三农影视题材作品是田野里长出的“艺术之花”。当前三农题材影视作品面对“酒香也怕巷子深”的窘境，必须搭建平台，做优传播，给三农影视题材作品一个出口。要建强“中国农民电影节”这一品牌，坚持以人民为主体，让农村群众当主角、共过节、广受益、得实惠。希望建立专项扶持基金或设立专门奖项，建立行业联盟，使三农题材影视创作在产业大背景下生存和发展。

中国电视剧制作产业协会会长尤小刚表示，为满足广大群众的文化消费、推动影视剧高质量发展的需要，中国电视剧制作产业协会筹建推行“南海平台”，运用新科技进行资源整合，调整生产关系，促进和提高剧集生产质量，提高生产力，形成良性循环。通过区块链超级账本记账模式实现产、供、销的良性闭环，实现产业业态的迭代升级和全媒体覆盖。

导演、中影国际董事长唐季礼表示，近年来中国电影用观众喜闻乐见方式去讲述主旋律故事，配以精良制作，能够让主旋律电影兼顾商业与艺术性，《红海行动》《战狼》《我和我的祖国》《流浪地球》《长津湖》等作品都在传达一个信息：主旋律电影在形式上谋求的种种变革正在逐步实现，主旋律内核与大众喜闻乐见商业片结合已成为大趋势。如今的主旋律电影聚集各方力量，给予电影很多附加值，未来能够团结更多全世界志同道合的电影人，创作更多正能量的中国故事。

演员、中国电视艺术家协会演员工作委员会副会长郭晓东以自己在电影《我的父亲焦裕禄》中塑造的“焦裕禄”一角为例，分享了创作心得和体会。他表示，新时代文艺工作者要不断挖掘中国精神的时代内涵，创作出有温度、有力度的佳作，讲好中国故事。在创作的同时，熟悉历史、落脚传统，创作出能体现时代鲜活特色和传统文化底蕴的优秀力作。文艺创作需要注重传播，中国故事应该放眼全世界，与世界共同发展、共享未来。

华文映像集团、北京佰映影业有限公司总裁贾淕表示，近年来时代背景和媒介环境都发生了重大变化，元宇宙虚拟拍摄、人工智能等技术成为影视行业新的方向，包括LED智能拍摄，IMAX特效拍摄以及我国自主研发的CINITY高新技术格式放映系统备受关注。中国国产电影的上升趋势明显，现在是打造中国国产品牌的好时机。作为电影人应该积极拥抱变化，坚持走高质量的影视发展之路，为促进中国电影工业化的进程增砖添瓦。

人民视频总编辑申宁表示，影视剧的创作归根结底是讲好故事，博大精深的中华文明是中华民族独特的精神标识，是当代中国影视剧发展的根基，也是影视创新的宝藏。我们要始终坚持正确的创作方向，立足中国大地，讲好中国故事，尤其是发挥重点选题、重大项目的引领带动作用，推动文艺创作从“高原”迈向“高峰”。

“‘艺’起星对话”环节现场图。来源：主办方供图

“‘艺’起星对话”环节，《信·物》制片人王婕与演员侯京健、郭晓东、王祖蓝、张国强、于朦胧展开对话，围绕文艺工作者初心使命，共同探讨文艺精品创作。张国强表示，演员有责任创造优秀作品鼓舞和感动观众，传递好主流价值观，并推动中国影视剧走向国际。郭晓东认为，演员要用温度、用力量诠释角色。王祖蓝表示，演员要坚持自律，并保有一颗为群众演好更多影视作品的初心。侯京健认为，青年演员要根据时代潮流发展、根据观众需要、根据文艺工作客观发展规律不断学习，改变认知。于朦胧认为，演员要有敬畏心，尊重角色、沉淀自我，更好地诠释角色。

在以“中国电影高质量发展路径”为主题的圆桌对话环节，《电影艺术》主编、中国文联电影艺术研究员谭政与中国艺术报社副社长孟祥宁，北京壹同传奇影视文化有限公司副总裁常亮，北京无限自在文化传媒股份有限公司董事、副总裁周维，北京新片场传媒股份有限公司副总裁李知庭展开对话与交流。

在以“中国影视剧创新发展探索”为主题的圆桌对话环节，青岛电视台主持人赵培源与著名制片人、评论家，中制协副会长兼秘书长王鹏举，中国广告协会常务副会长、中制协融媒体数字文化产业中心执行主任韩冰，中国传媒大学戏剧影视学院基础部主任、教授赵晖，中制协青工委秘书长胡杰展开深度对话，为中国影视剧创新发展建言献策。

2022智能视听大会由中央网信办、人民日报社、山东省人民政府指导，青岛市人民政府、山东省委网信办、人民网主办，青岛高新区管委、人民视听公司承办。

(责编：赵竹青、高雷)

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