来源：央行官网

人民网北京8月15日电 （记者罗知之）据央行官网消息，为维护银行体系流动性合理充裕，央行今日开展4000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对8月16日MLF到期的续做）和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率分别为2.75%、2.0%，均下降10个基点。

民生银行首席经济学家温彬表示，8月MLF温和缩量2000亿元，符合市场预期。相比于过去几轮的MLF缩量，此次缩减规模不大，表明央行也不希望释放过度收紧货币政策的信号，仍将维持基础货币合理充裕的状态。

“8月MLF和逆回购政策利率均下降10个基点，超出市场预期，应主要源于国内经济恢复基础尚需稳固，以及着力稳定房地产融资链条，加快宽信用传导。”温彬认为，此次政策利率调降之后，不排除本月1和5年期LPR同步下调的可能，但5年期以上LPR非对称下调的概率更大。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，8月MLF利率下调10个基点，大幅超出市场预期。“这或与近期经济修复势头较缓，宽信用进程再生波折直接相关，显示当前货币政策仍以稳增长为主要取向，国内结构性通胀压力和海外央行收紧，都未对国内央行政策性降息构成实质性障碍。”

“8月MLF利率下调，意味着当月LPR报价的定价基础发生变化，加之近期银行资金成本也在较快下行，8月房贷利率存在进一步调整空间。”王青说。

(责编：罗知之、高雷)

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