人民网北京8月25日电 （王绍绍）从日常用品到智能科技，从大众品牌到原创设计……近年来，随着人民生活水平的提高，对美好生活的需要日益增长，消费升级趋势明显。

“在新消费时代，消费者的消费理念与消费需求发生新变化，追求品质、细致、个性正成为当下的新趋势。”中国消费者协会律师团律师芦云在做客人民网《人民会客厅·产业发展这十年》时表示。

中国消费者协会律师团律师芦云。张若涵摄

《中国消费结构现状与趋势》研究报告指出，健康、文化、信息等服务型消费支出明显增长，消费结构呈现较快升级的态势。在芦云看来，这一态势同时催生了相关产业和行业发生变化，使企业能够更好地服务消费者，提升消费体验，与消费者形成良性互动。

产业发展是消费升级的基础。“以汽车行业为例，十年前甚至更早的时候，人们认为汽车作为‘奢侈品’并不适用于消费者权益保护法。但随着整个产业的发展，汽车已成为人们日常生活需要的一部分，如今，运用消费者权益保护法解决汽车相关纠纷已相对成熟。”芦云说。

同时，在消费迭代的过程中，科技创新也是消费升级的重要因素。芦云认为，在新消费时代，新的消费问题也随之显现。在监管领域，部分企业采取文字嵌入图片的方式进行广告宣传，原本的文字筛查工具难以适用，这就需要监管方在科技方面进行创新。科技创新让消费者体验到更加完善的消费服务，进而实现消费升级。

面对消费需求变化、消费理念升级的新消费趋势，企业应如何迎接发展机遇？芦云表示，消费体验植根于每位消费者心中，从宣传到售后，消费体验贯穿消费过程始终，只有提升消费体验，才能使消费者产生品牌认同，形成良性互动，从而推动整个行业发展。（实习生尹柳玉对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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