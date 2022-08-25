人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

芦云：消费升级趋势明显 提升消费体验方能良性互动

2022年08月25日15:38 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月25日电 （王绍绍）从日常用品到智能科技，从大众品牌到原创设计……近年来，随着人民生活水平的提高，对美好生活的需要日益增长，消费升级趋势明显。

“在新消费时代，消费者的消费理念与消费需求发生新变化，追求品质、细致、个性正成为当下的新趋势。”中国消费者协会律师团律师芦云在做客人民网《人民会客厅·产业发展这十年》时表示。

中国消费者协会律师团律师芦云。张若涵摄

《中国消费结构现状与趋势》研究报告指出，健康、文化、信息等服务型消费支出明显增长，消费结构呈现较快升级的态势。在芦云看来，这一态势同时催生了相关产业和行业发生变化，使企业能够更好地服务消费者，提升消费体验，与消费者形成良性互动。

产业发展是消费升级的基础。“以汽车行业为例，十年前甚至更早的时候，人们认为汽车作为‘奢侈品’并不适用于消费者权益保护法。但随着整个产业的发展，汽车已成为人们日常生活需要的一部分，如今，运用消费者权益保护法解决汽车相关纠纷已相对成熟。”芦云说。

同时，在消费迭代的过程中，科技创新也是消费升级的重要因素。芦云认为，在新消费时代，新的消费问题也随之显现。在监管领域，部分企业采取文字嵌入图片的方式进行广告宣传，原本的文字筛查工具难以适用，这就需要监管方在科技方面进行创新。科技创新让消费者体验到更加完善的消费服务，进而实现消费升级。

面对消费需求变化、消费理念升级的新消费趋势，企业应如何迎接发展机遇？芦云表示，消费体验植根于每位消费者心中，从宣传到售后，消费体验贯穿消费过程始终，只有提升消费体验，才能使消费者产生品牌认同，形成良性互动，从而推动整个行业发展。（实习生尹柳玉对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
谢伟山：借助传统文化 打造中国品牌
　　人民网北京8月25日电 （王绍绍）从国产奶粉到国产手机，从国产鞋服到国产保健品，步入新消费时代，“中国造”与人们的衣食住行结合日益紧密，中国品牌愈发受到消费者的青睐，茶叶、丝绸等极具中国传统文化特色的品牌消费市场也前景良好。当下，国产品牌正迎来新发展与新机遇。…
芦云：消费升级趋势明显 提升消费体验方能良性互动
　　人民网北京8月25日电 （王绍绍）从日常用品到智能科技，从大众品牌到原创设计……近年来，随着人民生活水平的提高，对美好生活的需要日益增长，消费升级趋势明显。 “在新消费时代，消费者的消费理念与消费需求发生新变化，追求品质、细致、个性正成为当下的新趋势。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部