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2022年中国网络文明大会将创新举办新时代中国网络文明建设成果展示

2022年08月27日15:34 | 来源：人民网
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人民网北京8月27日电 （焦磊） 2022年中国网络文明大会将于8月28日至29日在天津国家会展中心举办，大会以“弘扬时代新风  建设网络文明”为主题，由中央网信办、中央文明办、中共天津市委、天津市人民政府共同主办，中国网络社会组织联合会和天津市委网信办共同承办。

据了解，大会会期一天半，包括开幕式、主论坛、网络诚信建设高峰论坛以及十个分论坛、新时代中国网络文明建设成果展示和网络文明主题活动。与首届大会相比，今年大会将新增新时代中国网络文明建设成果展示，以充分展现党的十八大以来中国网络文明建设的发展历程和取得的丰硕成果。

据悉，成果展由线上线下相结合的方式举办。线下分为三个板块，综合展区、地方展区和企业展区。综合展区全面展示党和国家推进网络文明建设所取得的丰硕成果；地方展区和企业展区分别由各地方网信部门和互联网企业、平台、机构分别承办，充分展现地方及企业在网络文明建设和发展过程中取得的成果和经验。线上将通过云展示的方式，真实呈现线下展览的内容，让更多的网民看到展览的内容。

据介绍，这次成果展呈现覆盖面广、代表性强、互动性好的特点。成果展涵盖了思想引领、文化建设、道德示范、行为规范、生态治理、法治建设、文明创建、国际交流互鉴等网络文明建设的各个领域，全方位展示网络文明建设所取得的成就。

展览的内容来源于各个方面，有中央国家机关的有关部门，有地方党委政府，有中央重点新闻网站，还有互联网企业平台，汇聚大量生动鲜活的案例，对新时代网络文明建设的丰富实践经验做了系统总结。

此外，成果展运用文字、图片、视频等多种形式，将传统和现代手段相结合，创新运用AR、VR技术，为观众带来沉浸式的观展体验。

(责编：申佳平、吕骞)
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