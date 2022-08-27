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业界：激发创新成果 推动长江生态环境保护修复迈上新台阶

余璐
2022年08月27日10:08 | 来源：人民网
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人民网北京8月27日电 （记者余璐）“长江大保护是国家立足中华民族长远利益和长江经济带发展实际，做出的重大决策。近三年来，共抓长江大保护科技创新联盟聚焦长江生态环境治理重大科技需求，充分发挥各自技术和产业优势，深化交流合作，加大协同创新，共同促进科技成果在长江大保护中实施运用，为长江经济带污染防治工作做出了积极贡献。”近日，在共抓长江大保护生态修复技术创新论坛上，中国节能环保集团董事长宋鑫如是说。

记者从论坛上了解到，近年来，随着生态优先、绿色发展的理念深入人心，沿江各地持续加大污染治理生态修复力度，大力推动产业结构升级，生态环境基础设施不断健全，一大批高污染高耗能企业关停取缔，化工企业关改搬转超过9000家，长江岸线累计腾退457公里，干流1361座非法码头撤离整改，6万多个排污口全面查清并加快推进整治，3500多座小水电清理退出，两岸绿色生态廊道基本建成，山水林田湖草治理的协同联动性进一步增强，长江生态环境保护修复取得显著成效。

如今，长江流域生态环境质量明显提升。长江经济带优良水质比例，从2016年的73.3%提升至2021年的92.8%，长江干流全线连续两年达到二类水质。同时，长江经济带11省市经济总量占全国的比重，从2016年的45.3%提升至2021年的46.6%，人民群众幸福感获得感大幅度的提升，实现了生态环境保护和经济发展的双赢。

与会专家表示，持续深入推进长江生态环境保护修复，在充分肯定取得成效的同时，也要清醒地认识长江生态环境保护修复还面临一系列的困难和挑战，长江沿线污染治理仍存在短板，水生态功能退化趋势尚未得到根本好转。因此，必须持续加大长江生态环境保护修复力度，积极发挥创新引领作用。

中国工程院院士任南琪谈到，要激发创新成果，推动长江生态环境保护修复迈上新台阶。一方面，要强化污染治理的技术创新，加快科技创新平台建设，加快科技攻关，强化综合治理技术集成应用，形成针对性强、重点突出的技术创新体系和污染治理技术协同创新机制。另一方面，要推动污染治理模式创新，充分用好资金、技术、人才等资源，发挥全产业链优势，打破区域行业壁垒，创新“两园一链”固体废弃物综合治理，流域系统综合治理新模式，加大复制推广力度，尽快形成治理效果。

生态环境部宣传教育中心主任田成川表示，长江大保护既是一场攻坚战也是一场持久战，需要我们每个人践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，守护好长江母亲河，构筑生态文明的美好家园。同时，长江大保护也离不开科技的创新。

宋鑫谈到，创新是央国企高质量发展的直接动力，作为以节能环保为主业的央企和长江经济带污染治理主体平台企业，下一步，中国节能环保集团将继续坚持以“让天更蓝、山更绿、水更清，让生活更美好”为己任，创新投融资模式为主体平台提供资本赋能，完善科技创新体系，提升核心技术能力，做强做优做大环保产业，协同推进生态环境修复技术创新和成果转化，共同推动长江经济带高质量发展。

(责编：申佳平、吕骞)
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