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中国数字消费市场规模全球第一

2022年08月20日09:11 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国数字消费市场规模全球第一

中国工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏19日在介绍中国互联网产业十年来发展情况时表示，“互联网+”蓬勃发展，带动信息消费持续扩大升级，2021年全国网上零售额达13.1万亿元(人民币，下同)，数字消费市场规模全球第一。

在当天的新闻发布会上，王鹏介绍，十年来中国互联网市场规模不断壮大。全国电信业务持证企业超过13万家，是2012年的4.9倍，市场主体更加多元；10家企业跻身全球互联网企业市值前三十强，核心竞争力不断提升；网民规模居世界首位，进一步奠定了中国超大规模市场优势。

十年来移动互联网成为发展主流。手机上网比例达99.7%，月户均移动互联网流量增长130多倍；移动APP数量达232万款，全面提升了用户的生活品质；全球前十大移动手机厂商有8家中国企业，华为、中兴也成了5G时代移动网络技术的引领者。

十年来，“互联网+”蓬勃发展，带动信息消费持续扩大升级，2021年全国网上零售额达13.1万亿元，数字消费市场规模全球第一；工业互联网加快崛起，全面融入45个国民经济大类，产业规模迈过万亿元大关，行业赋能、赋值、赋智作用日益凸显。

王鹏表示，工信部切实履行互联网行业主管部门职责，强化政策顶层设计，深化“放管服”改革，规范市场竞争秩序。下一步将坚持促进发展和规范监管并重，进一步夯实互联网产业发展基础。（记者 刘育英）

(责编：鲁婧、杨迪)
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