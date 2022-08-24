本报记者 张 璁

2022年中国网络文明大会将于8月28日至29日在天津举办。8月23日，国新办举行新闻发布会介绍有关情况。

据悉，大会主题为“弘扬时代新风 建设网络文明”，由中央网信办、中央文明办、中共天津市委和天津市人民政府共同主办，由中国网络社会组织联合会和天津市委网信办共同承办。

内容丰富，创新设计亮点纷呈

据介绍，大会包括开幕式、主论坛、网络诚信建设高峰论坛、10场分论坛、新时代中国网络文明建设成果展示和网络文明主题活动，会期一天半。主论坛将邀请主管部门负责同志，网络社会组织和互联网企业负责人，专家学者和网络名人等参会，会上将发布《共建网络文明天津宣言》。10场分论坛紧紧围绕网络内容建设、网络生态建设、网络法治建设、网络文明社会共建、算法治理、网络谣言治理、网络文明国际交流互鉴、数字公益慈善、网络素养教育、个人信息保护等10方面深入交流探讨，届时还将发布一系列网络文明建设成果。

“本次大会在首届大会板块设计的基础上还有一些创新设计。”中央网信办、国家网信办副主任盛荣华表示，网络诚信建设高峰论坛以“诚筑文明 信助发展——携手共建网络诚信”为主题，将发布2021年度中国网络诚信十件大事、《中国网络诚信发展报告2022》和网络文明主题歌曲等。此外，新时代中国网络文明建设成果展示将从党和国家推进网络文明建设、各地开展网络文明创建、互联网企业助力网络文明发展等维度，线上线下相结合集中展示党的十八大以来我国网络文明建设所取得的丰硕成果。

网络文明建设取得显著成效

近年来，中央网信办、中央文明办会同各地各部门把网络文明建设作为社会主义精神文明建设和网络强国建设的重要任务，推动新时代网络文明建设取得显著成效。

顶层设计逐步完善。印发《关于加强网络文明建设的意见》和《关于加强网络文明建设的实施方案》，对网络文明建设的目标、任务、举措、步骤、方法、要求等做了明确规定。创办中国网络文明大会，搭建交流展示平台。

网上宣传走深走实。推动党的创新理论入脑入心，精心做好网上重大主题宣传，深入实施中国正能量“五个一百”网络精品工程，推进“阳光跟帖”行动，提升全社会网络文明素养。

网络文化不断繁荣。深化网上党史学习教育，丰富网络文学、网络影视剧、网络动漫等精品文化产品的供给，实施争做中国好网民工程，精心打造“网络中国节”，提升网络文化公共服务的质量。

道德建设持续拓展。广泛开展劳动模范、时代楷模、道德模范等典型事迹的网上宣传，加快推进“互联网+公益”新模式，推动形成崇德向善、见贤思齐的网络文明环境。

网络生态明显优化。制定出台一系列管网治网的制度规范，不断加强互联网行业自律，创新开展网络素养教育活动，特别是着力加快完善网络综合治理体系，推动网络治理由事后管理向过程治理、由多头管理向协同治理转变。

整治网络暴力等乱象，营造清朗空间

当前，网络生态环境总体上不断优化，但也存在一些难点问题。在“清朗”系列专项行动中，中央网信办将整治网络暴力、网络水军、网络黑公关作为重要任务，通过创新举措增强实效。

在强化信息公示上，目前各网站平台已上线公示账号IP地址归属地、网络账号所属MCN机构信息等功能，使其全方位接受网民监督，有力遏制网络水军蹭热点、带节奏、恶意营销等问题。

在强化用户保护上，推动网站平台完善防控机制，向可能遭受网络暴力的用户发送风险提示，引导用户开启“一键防护”功能，力求做到防患于未然。

在强化推荐管理上，指导网站平台优化榜单类产品评价体系，综合价值导向、用户口碑、质量评测等因素构建多元评价指标，规范推荐位置信息的呈现，纠正唯点击量、唯数据量的不良倾向。

据介绍，在此次网暴专项整治行动中，重点网站平台累计拦截涉攻击谩骂、造谣诋毁等信息6541万余条，处置违法违规的账号7.8万个。在网络水军专项治理行动中，重点网站平台累计清理网络水军招募引流等信息1627万条，查处违法违规账号528万余个，处置群组、贴吧45万个。

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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