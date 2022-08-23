人民网北京8月23日电 （记者乔雪峰）“从2019年以来，我们累计清理违法和不良信息200多亿条，账号近14亿个，赢得了广大网民的支持肯定，可以说网络空间行为更加文明有序，网络生态环境更加清朗。”8月23日，中央网信办、国家网信办副主任盛荣华在国新办新闻发布会上表示，近年来，中央网信办、中央文明办把网络文明建设作为社会主义精神文明建设和网络强国建设的重要任务，在网络文明建设当中，坚持高起点谋划、高标准推进、高水平实施，推动新时代网络文明建设取得了显著的成效。

盛荣华从五个方面进行了阐述，一是顶层设计逐步完善。印发了《关于加强网络文明建设的意见》，以及《关于加强网络文明建设的实施方案》，把网络文明建设的目标、任务、举措、步骤、方法、要求等做了一些明确的规定。创办了中国网络文明大会，搭建了交流展示的平台。

二是网上宣传走深走实。推动党的创新理论入脑入心，精心做好网上重大主题宣传，深入实施中国正能量“五个一百”网络精品工程，推进“阳光跟帖”行动，提升全社会网络文明素养。

三是网络文化不断繁荣。深化网上党史学习教育，丰富网络文学、网络影视剧、网络动漫等一些精品文化产品的供给，实施争做中国好网民工程，精心打造“网络中国节”，提升网络文化公共服务的质量。

四是道德建设持续拓展。广泛开展劳动模范、时代楷模、道德模范等典型事迹的网上宣传，加快推进“互联网+公益”的新模式，从而推动形成了崇德向善、见贤思齐的网络文明环境。

五是网络生态明显优化。制定出台了一系列管网治网的制度规范，不断加强互联网行业自律，创新开展了一些网络素养教育活动，特别是着力加快完善网络综合治理体系，推动网络治理由事后管理向过程治理、多头管理向协同治理转变。特别这几年，中央网信办持续开展“清朗”系列专项整治行动，每年围绕群众关注度非常高、反映非常强烈的突出问题，持续深入地开展专项治理，取得了扎扎实实的效果。

盛荣华进一步表示，下一步，中央网信办将会同中央文明办一道，加强对网络文明建设的指导协调，推动建立党委统一领导、党政齐抓共管、有关部门各负其责、全社会积极参与的工作格局。

一是筑牢理论武装新阵地。加快理论资源的数字化、网络化、智能化传播和应用，建好主流媒体移动传播平台，管好用好社会化平台，从而形成传播的合力。

二是培育网络文化新风尚。把社会主义核心价值观体现到互联网信息服务和网络文化产品的全过程，推动优秀传统文化、当代文化精品的数字化、网络化传播。

三是营造综合治理新生态。坚持网络综合治理和网络文明建设双向发力，继续深入开展好“清朗”系列专项行动。每年要围绕一些群众非常关注、群众反映比较强烈的突出问题，持之以恒地、坚持不懈地抓下去，抓出成效，努力实现网民群众满意的要求。

四是取得网络文明建设新成效。特别是要推动群众性的精神文明创建活动要向网上延伸，建好用好网络文明素养实践教育基地，鼓励引导各地各部门共建网络文明的品牌活动。要策划打造一批具有一定影响力、群众喜闻乐见的网络文明建设的品牌活动，这样才能不断提高网络文明建设的影响力、传播力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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