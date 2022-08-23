人民网北京8月23日电 （记者乔雪峰）8月23日，中央网信办网络社会工作局局长章勋宏在国新办新闻发布会上表示，网络文明建设是一项系统工程，需要方方面面齐动手，社会各界齐努力。要坚持广泛动员，一体推进，充分调动行业主管部门、网络社会组织、网信企业、正能量网络名人，以及广大网民的力量，努力构建人人参与、齐抓共治的网络文明建设工作新格局。

章勋宏指出，一是持续抓好《关于加强网络文明建设的意见》（以下简称《意见》）贯彻落实。加强对《意见》的宣传，推动各地各部门研究制定具体的落实方案，广泛动员社会各界积极参与网络文明建设，为《意见》的落地落实营造良好的舆论氛围。

二是强化统筹协调。推动由各级网信办、文明办牵头抓总，加强对网络文明建设的组织指导和协调服务，充分发挥宣传、教育、工信、公安、文旅、广电、工青妇等部门和群团组织的作用，做到定位明确、分工合理、优势互补、统一高效。

三是会同文明办深化网络文明创建。把网络文明建设的情况纳入文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等评选标准，加强网络文明素养实践教育基地的建设，有力推进群众性精神文明创建活动向网上延伸，实现网上网下文明建设有机融合，互相促进。

四是打造一批具有行业领域、地域特色的网络文明工作品牌。全力办好中国网络文明大会，持续深入实施“争做中国好网民”工程和网络公益工程，做大做强中央网信办一批网络文明建设的旗舰项目，会同相关部门分领域选树一批精品项目，指导各地培育属地的工作品牌，发挥示范带动作用。

章勋宏表示，下一步，将认真总结转化首届中国网络文明大会的成果经验，以筹备好这次网络文明社会共建分论坛为重要契机，携手社会各界力量，广泛凝聚共建网上美好精神家园的社会共识。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经