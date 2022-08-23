人民网北京8月23日电 （记者乔雪峰）8月23日，中央网信办、国家网信办副主任盛荣华在国新办新闻发布会上表示，互联网不是法外之地，网络文明建设离不开网络法治保障。中央网信办坚持把依法治网摆在更加突出的位置，用法治思维和法治方式来不断提升管网治网的能力和水平。“这些年来，我们网络立法、执法、普法、守法各项工作都全面发力，深入推进网络空间的法治化水平，不断夯实网络文明建设的法治根基。”

盛荣华表示，一是加快推进网络立法。党的十八大以来，关于管网治网方面出台基础性法规和一些部门规章，包括各个部门涉及到管网治网的一些法律法规、规章制度，为确保互联网在法治轨道上健康运行提供有力支撑。

二是全面强化网络执法。中央网信办这几年一直在强化网络执法的队伍建设，加大网络执法力度，特别是聚焦人民群众反映强烈的突出问题，深入开展网络违法信息内容执法。同时，也加大了《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等一些法律法规的执法监督力度，会同有关部门开展“清朗”系列专项行动，依法惩治侵害个人信息等违法行为。特别是围绕净化未成年人网络环境，重点整治网络不良信息、网络游戏沉迷、网络不良社交等问题，加强未成年人网络安全教育，建立健全长效保护机制，护航未成年人健康成长。

三是深入开展网络普法。把网络普法作为依法治网的基础性、长期性工作来抓，创新形式载体，积极推进“互联网+法治宣传”，全方位、多声部开展网络法治宣传。加强以案释法，明确网络活动的红线、底线、高压线，使典型网络案件依法解决过程成为面向全社会的网络普法公开课，教育引导广大网民牢固树立网络法治意识。

盛荣华表示，下一步，将在深化网络法治建设上下功夫、求实效，持续织密法律之网，夯实法治之基，强化法治之力，为网络文明建设提供坚实的法治保障。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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