人民网北京8月23日电 （记者余璐）“未来一周，我国南方大范围持续性高温天气总体将呈现缓解趋势，高温天气范围缩小、强度减弱。”在中国气象局今天举行的高温天气趋势解读通气会上，中央气象台首席预报员陈涛如是说。

8月23日，中央气象台继续发布高温红色预警。记者梳理发现，中央气象台从7月下旬至今连发30多天高温预警，高温红色预警自8月12日开始已连发12天。近期高温天气情况和发展如何？听听气象专家怎么说。

高温开始退场 江汉江淮率先得到缓解

据中央气象台预报，8月24日起，黄淮、江淮、江汉等地高温将基本解除；8月26日起，四川盆地、江南的高温范围有所减小、强度减弱，部分地区解除。

陈涛介绍，高温天气的变化受到多种因素影响，一方面，未来三四天北方冷空气总体趋于活跃，对于缓解南方地区高温比较有利；另一方面，今年第9号台风“马鞍”将在我国沿海登陆，台风外围云系及分散降水对于江南南部高温缓解也有一定作用。

“未来三四天造成高温的主要天气系统——副热带高压虽然范围缩小、强度减弱，但仍然控制着四川盆地到长江中下游地区，在冷空气以及北上台风影响下，天气形势变化仍然比较复杂。南方地区高温天气虽然整体上呈现缓和趋势，但是并不会马上结束或者转为凉爽状态。大范围高温天气持续这么久，其缓解或解除需要一个过程，不会出现突然转折。”陈涛解释道，各地区高温缓解的时间段和程度有明显差异，其中，江汉江淮地区在8月24日起高温会率先得到缓解；浙江、江西、湖南等地高温消退时间在8月26日至8月27日以后；四川东部到重庆的高温缓解时段在8月29日甚至8月30日以后。

台风“马鞍”即将登陆我国 广东广西沿海将迎暴雨

记者从通气会上了解到，当前，西太平洋洋面上正有两个台风活跃，分别是8月22日生成的今年第9号台风“马鞍”和第10号台风“蝎虎”。

针对台风“马鞍”影响，中央气象台正研级高级工程师吕心艳介绍，“马鞍”将以每小时25公里左右的速度向西北方向移动，8月24日凌晨移入南海东北部海面后逐渐向广东沿海靠近，强度逐渐增强，并将于8月25日白天在广东汕尾至电白一带沿海登陆，登陆后强度逐渐减弱。

“受其影响，在广东西部和沿海以及广西沿海将有大到暴雨。”吕心艳表示，这对福建南部和广东东部的高温有一定的缓解作用，但台风“马鞍”过后，上述地区高温可能有一定反弹，但后期总体形势不会像前期那么严重。台风“蝎虎”也已于23日上午加强为强热带风暴级，未来，“蝎虎”对我国无影响。

气象干旱显著 仍需加强防暑降温能源保障等措施

“此次南方大范围持续性高温天气范围之大、持续时间之长、强度之强，创下1961年有气象记录以来极值，是一次非常罕见的高温热浪天气气候事件。”陈涛表示，中央气象台除了连发高温预警，还连续发布气象干旱预警。

“创纪录高温影响到人民群众的生产生活、农业生产、能源保障等诸多方面。”中国气象局公共气象服务中心高级工程师袁彬介绍，截至8月22日，中国气象局公共气象服务中心连续发布了56期高温中暑气象预报产品，接下来还将继续滚动发布未来七天高温中暑气象等级预报产品。未来，高温总体会缓解，但各地情况也有所差别，预计8月23日至8月28日，四川东部、重庆部分地区仍将持续极易发生中暑等级，江淮、江汉、江南大部高温中暑范围会不断缩减、强度减弱。到8月28日，仅江西东北部、浙江西南部为易发生中暑等级。

袁彬建议，要继续关注高温带来的不利影响，体质虚弱的人群、有基础性疾病的人群、户外工作人员以及处于不通风的室内人员要采取防暑降温措施；媒体、学校和社区开展高温中暑和溺水相关科普，进一步提高风险防范意识。

“持续的高温天气不断增加电力负荷。截至8月23日，四川、江苏、湖北三省已近60天电力负荷气象条件指数明显高于历史同期。8月24日起，随着南方大范围高温逐步缓解，长江沿线各省的电力负荷气象指数也将随之下降至与常年同期相当或略偏高，用电紧张现状将略有缓和。但是，长江全流域缺水，水电日发电量下降，仍需做好电力调度、供电应急准备工作。”袁彬说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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