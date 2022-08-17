人民网青岛8月17日电 （记者许维娜）8月16日，2022智能视听大会开幕。作为本届大会的亮点之一，以“传承红色基因 弘扬伟大建党精神”为主题的“红色云展厅”进校园研讨会在青岛举办，“红色云展厅”党史学习教育阶段成果书籍《红云——初心故事 精神基因》同期发布。与此同时，“红色云展厅”还亮相智能视听科技体验展，展示进校园系列活动成果。

盘活资源

把红色故事讲进青少年心里

2021年12月，人民网联合山东省委教育工委发起“红色云展厅”进校园活动，取得丰硕成果：1000多所大中小校参与活动，覆盖1600多万名学生和56多万名党员、2.4万基层党组织。

“红色云展厅”进校园研讨会现场。来源：主办方供图

中央网信办网络传播局副局长陈仁泽在致辞中表示，历史长河中的宝贵资源和深厚滋养，亿万中国人正在书写的新时代篇章，都是我们继续开展好“红色云展厅”进校园活动的底气。要因势利导充分盘活最丰富、最鲜活资源，把红色故事讲在大地上，讲进广大网民特别是青少年的心里，在凝心聚力中奋进未来。

人民日报社山东分社社长徐锦庚在致辞中表示，“红色云展厅”传承红色基因，追望真理之道，让红色精神润物无声，让红色文化直抵人心。它将红色文化资源上云，全国共享，通过红色资源融入旅游发展，让红色文化活起来，大大提升了红色文化感染力。通过5G云技术，将百家红色场馆的党建党史四史教育内容数字化，让革命文物动起来，提升党史学习教育的吸引力。

中国国际公共关系协会副会长王冬梅在致辞中表示，2021年12月“红色云展厅”进校园活动正式启动，首站落地山东，至今已经半年多，包括山东大学、山东第一医科大学等高校纷纷围绕“十个一”在校园内开展活动。希望未来“红色云展厅”进校园活动越办越好，各学校也能通过不同形式推广好、落实好“红色云展厅”进校园活动。

山东省委教育工委副书记，省教育厅党组副书记、副厅长冯继康在致辞中表示，山东把“红色云展厅”进校园活动与全环境立德树人、弘扬传承沂蒙精神、学校重大教育教学任务，充分结合、融合推进，有效推动全省高校和中小学校党史学习教育和校园思想政治教育取得丰硕成果。下一步将力争产出一批具有山东特色、山东风格、山东气派的红色文化研究成果。

网书联动

推进党史学习教育常态化

主旨演讲环节，嘉宾们认为，“红色云展厅”进校园活动突破了红色资源发挥影响力的时空限制，在丰富新时代青年思想政治教育的形式和内容上发挥积极作用。

《红云——初心故事 精神基因》发布。来源：主办方供图

人民日报出版社总编辑丁丁认为，“红色云展厅”进校园，不仅是传承红色记忆的精彩创意、讲述红色故事的融媒探索、深化红色传播的网书联动，更是弘扬红色精神的教育实践。希望“红色云展厅”的阶段性成果书籍《红云——初心故事与精神基因》，能够吸引青少年去更好地体验“红色云展厅”，达到活化历史记忆、具化抽象概念、软化硬核话语、复化媒体形态的目的，让初心故事可亲可近，让精神基因入脑入心。

大众报业集团副总编辑，山东省互联网传媒集团股份有限公司党委书记、董事长林忠礼表示，山东是红色资源大省，山东省互联网传媒集团母报大众日报是中国报业史上连续出版时间最长的党报，本身就有鲜明的红色基因和厚重的精神积淀，用好红色资源，传承红色基因，以多样化载体开展红色教育是网媒集团的天然使命。

中国传媒大学电视学院副院长、媒体融合与传播国家重点实验室副主任秦瑜明表示，“红色云展厅”是在新时代的背景之下，探索四史教育常态化的重要成果。中国传媒大学依托“红色云展厅”展开专业教学，真正承担起立德树人、促进人的全面成长、培养堪当民族复兴大任时代新人的教育使命。

中青网总裁助理、副总编辑王海表示，“红色云展厅”是用好红色资源赓续红色血脉的好方式，是抓住青少年接受特点和互联网传播规律的“红色基因库”。“红色云展厅”进校园是党史学习教育和校园思政的有效载体，是创新发展红色文化传承与校园教育的有力融合。

研讨会还邀请曲阜师范大学党委书记邢光、人民网网上群众工作部副主任徐冬儿、山东省平邑第一中学党委书记校长王继峰、山东省泰安第二中学党委书记王传民、中国石油大学（华东）应用经济学专业研究生崔可心分享“红色云展厅”的案例、成果和创新经验。邢光以《贯彻两个结合 矢志为国弘文 为现代化强省建设贡献曲师力量》为题，分享了曲阜师大近年来厚植传统底蕴、传承红色基因、推进立德树人的经验做法。

圆桌论坛环节，人民科技总编辑罗旭，与曲阜师范大学党委副书记李志红，中共中央党史和文献研究院研究员、国家高端智库专家陈坚，济南日报报业集团爱济南客户端总经理卞思杰等嘉宾展开对话与交流。

深度融合

打造智慧党建新应用

2021年上线的“红色云展厅”，旨在通过5G、云技术将各地红色纪念馆、陈列馆、展示馆、博物馆等党建党史内容数字化。“红色云展厅”是学习党史的新阵地、内容科技的新形式、智慧党建的新应用。

“红色云展厅”亮相智能视听科技体验展。来源：主办方供图

在2022智能视听大会的智能视听科技体验展现场，“红色云展厅”线上VR展厅运用智能硬件技术、720度VR场景再现“红色足迹”，在软硬件交互系统的帮助下，观众还可以沉浸式体验有代表性的红色场馆。这里的地砖屏和系统是智能联动的，踩动感应地砖，屏幕场景会随之切换，再辅以智能化视频讲解，体验者可亲身感受红色文化与现代科技的魅力。7月23日刚刚上线的“红色云展厅”维吾尔文版也亮相智能视听科技体验展，观众可现场打开“红色云展厅”维吾尔文版，查看展馆内容。

通过现场展陈可以感受到，“红色云展厅”与红色场馆数字资源深度融合，产生了“1+1>2”的效果。“红色云展厅”将全国红色线下场馆内容数字化并部署至云上，依托人民网优质内容资源和新技术，全新推出全国红色场馆VR地图、特色云游等产品。观众通过全景浏览、定制浏览路线、按主题自定义组织参观线路等方式，足不出户就能身临其境地云游体验。在丰富的党史内容基础上，借助沉浸式巨幕和体感交互系统，为开展红色教育实践活动提供新颖、逼真的数字化体验。

同时，“红色云展厅”还兼具沉浸式红色影视播放、党课学习等多种功能。例如，“智慧党建内容服务云平台”就是一个智慧党建综合性内容平台，通过这一平台，视频、音频、文字稿、知识点四位同步，可以全方位进行交互式学习。

2022智能视听大会由中央网信办、人民日报社、山东省人民政府指导，青岛市人民政府、山东省委网信办、人民网主办，青岛高新区管委、人民视听公司承办。

(责编：赵竹青、高雷)

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