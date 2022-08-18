人民网记者 栗翘楚

沿京港澳高速一路南下，乳源瑶族自治县成为进入广东省的第一座门户，在粤北大山里，喀斯特地貌和亚热带季风气候赋予这里独特的自然景观，一度成为远近闻名的避暑胜地。

受限于山区自然条件，乳源县一度发展缓慢。近年来，乳源县利用金融“活水”不断浸润乡村振兴的沃土，在推进林下经济的同时，大力发展大健康产业。2021年，乳源县地区生产总值增速12.2％，城乡居民可支配收入年均增长8.1％，农村居民可支配收入首次超过全国平均水平。

深山里长出“黄金果”

7月中旬，乳源县大桥镇青溪洞村的黄桃迎来了采摘季，村民许城养在果园里忙前忙后，将拳头大的果子小心翼翼地放进包装盒，等待物流上门取货。

“相比去年，今年夏天的雨水较多，预计能收16万多斤黄桃，能卖150多万。”谈起今年黄桃的收成和成色，许城养颇为满意。

深藏在粤北山坳里的清溪洞村是镇上有名的“富饶地”，绿水青山间，一栋栋三层小楼错落有致，往山下俯瞰，时不时能看到在打理果园、菜园的乡亲。

虽然生在、长在青溪洞村，但许城养的眼界并没有被大山锁住。从种辣椒到种黄桃，他总是四处学艺，将外省的优质农产品带回家乡，在独特气候的滋养下结出新果，带动乡亲们一起致富。

粤货出山，物流是关键。在各级政府的指导下，平安集团积极对接青溪洞村，畅通物流的同时，还为黄桃打通线上渠道，拓展农产品销路。

当前，成本降低、理赔周期缩短的气象指数保险被越来越多地应用于保障农业生产，让农户摆脱“靠天吃饭”。

平安产险通过直播带货助农增收。人民网记者 栗翘楚摄

平安产险韶关中心支公司负责人张春光介绍：“除落地气象指数保险外，目前更多农民关心农作物生长后能不能丰收，丰收后收入会不会增加，销售渠道是不是通畅，在此基础上，我们也在探索新的保险产品。”

为了让村里的黄桃走得更远，许城养有了新的盘算，他说：“如今，农产品深加工已成趋势，我们将与镇政府、村委会共同筹划，在村子里建一座冷库和加工厂，打造属于我们自己的品牌。”

“小特产”变身大产业

2018年，广东省提出构建“一核一带一区”区域发展格局部署，将全省划分为珠三角核心区、沿海经济带、北部生态发展区3个功能区。

乳源县副县长龚民介绍：“在此背景下，我们结合自身特色挖掘产业潜力，除传统农业外，近年来当地大力发展瑶药产业，并不断拓宽其产业边界，与第二产业、第三产业紧密结合，发挥出更大动能。”

前来乳源县大桥镇深源村学习的人群络绎不绝。人民网记者 栗翘楚摄

由于地理位置、气候条件、民族传承等因素，近年来，瑶药逐渐成为乳源县的支柱性产业之一。目前，乳源县仅中药材种植面积便达2.6万亩，还创建了省级现代农业产业园——瑶药产业园。

在东阳光集团广东韶关基地中药生产车间的流水线上，中药材经过筛选、炮制、提取后，被制作成饮片、保健品、化妆品等产品。

瑶药产业在发展壮大的同时，也带动周边百姓走上致富路。

东阳光韶关基地相关负责人蔡海科表示：“除公司自建种植基地外，我们计划采用‘公司+基地+农户’模式，建立完善以科研、种植、加工、销售为一体的机制，预计直接带动 8000多农户，提供就业岗位超1000 个。”

产业发展离不开金融助力，蔡海科说：“平安银行给予我们集团4.5亿元的贷款支持，下一步，我们还将结合乳源县特色瑶药产业进一步扩大合作。”

政企合作惠民生

从脱贫攻坚到乡村振兴，如何守好不返贫的底线，成为各级政府抓的头等大事。

在深源村党群服务中心，村务公开记录被张贴在墙上。人民网记者 栗翘楚摄

在贫困地区开展扶贫工作，薄弱环节是贫困识别，这是一个动态的过程。在龚民看来，导致贫困有两个不健全，即家庭不健全和身体不健全。“对此，我们在上级政府的指导下，全面建立防止返贫动态监测帮扶机制，以政府兜底、商业保险、社会救助三方面措消灭绝对贫困。”

在商业保险方面，张春光介绍，平安产险积极落实“保险+创新”，积极探索“防返贫保险”，目前已为大桥镇超过1420名防返贫重点监测人员提供保额超9200万元防返贫风险保障，全面保障该类群众因灾、因意外、因病导致的返贫风险。

同时，在乳源县政府的支持下，平安产险计划为当地超过3万亩油茶、1000亩瑶药试点特色农业保险；在预制菜领域，平安产险在韶关乳源落地“粤港澳大湾区菜篮子工程”首单预制菜综合保险；同时，平安产险已上架乳源县农特产品“茶油、花生油、黄桃”等至“平安好车主APP”开展农产品协销工作，积极推进“一村一品，一镇一业”产业发展体系。

今年5月，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》（以下简称《意见》），其中指出，推动国家乡村振兴重点帮扶县增强巩固脱贫成果及内生发展能力。

龚民告诉记者，这份《意见》已成为乳源县各级领导班子成员的必备读物，并且常阅常新。龚民说：“城镇化的核心归根结底还是人的城镇化，不一定非要他跑到城市去，比如他在家里通过网络与外界相连，出门可以享受到农村的教育、卫生等公共服务，以及就地实现稳定的劳动收入，这是我们奋斗的目标。”

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经