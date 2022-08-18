人民网北京8月18日电 （记者乔雪峰、韩鑫）8月13日，工信部总经济师许科敏在制造业单项冠军企业高质量发展经验交流会上表示，自2016年以来，工信部在全国范围内共遴选了六批次848家单项冠军企业，优质企业梯度培育体系初步形成，企业高质量发展成效显著。

据介绍，第六批单项冠军中，有95家由专精特新“小巨人”企业成长而来，占比36.7%，较第五批8.1%的占比有了大幅提升。同时，单项冠军企业也在进一步成长壮大，已经有39家单项冠军企业成为中国制造业500强企业，5家成为了世界500强企业。

单项冠军企业是制造业优质企业的典型代表，是世界一流企业的重要组成部分。培育更多的单项冠军企业有助于提高供给体系的质量和水平，增强产业链供应链韧性和竞争力，为加快建设制造强国提供有力支撑。

中国工业经济联合会会长李毅中表示，第五、第六批单项冠军企业较之前几批更突出自主创新、更关注补短板强链固链、更专注基础能力提升、更注重融通带动和梯次升级。但也存在标准不够完善、服务不够充分、工作不够深入以及行业、地区发展差异较大大等问题，仍需在提升培育工作系统化、规范化和精准化，在走深向实方面下功夫。他建议，要健全梯度培育体系；建立优质企业培育梯队，促进大中小企业融通发展；培育工作功夫要下在增强中小企业基础能力上，催生内在活力；加强产融对接，鼓励各类资本助推“专精特新”。

(责编：赵竹青、高雷)

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