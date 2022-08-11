原标题：八月星空，迎来“明星级”流星雨

立秋过后，天气逐渐变得凉快，尤其是晚上观星的时候，甚至会有阵阵凉意袭来，所以观星时还要注意保暖。8月的星空精彩纷呈，除了以往的行星、恒星天象外，我们还将迎来一场“明星级”流星雨，值得期待。

8月12日 英仙座流星雨

英仙座流星雨是北半球每年最大的3场流星雨之一，另外2个是双子座流星雨和象限仪流星雨，这两场流星雨都发生在北半球最寒冷的冬季，不易观测。而英仙座流星雨出现在夏季，观测条件相对要舒适得多。

英仙座流星雨的活跃时间从7月17日到8月24日，持续1个多月，一般在8月13日前后流星流量达到极大，最大天顶流量每小时可以达到100颗以上。今年英仙座流星雨预报的极大期出现在北京时间8月13日凌晨，因此12日晚到13日凌晨比较适合观看。在这个季节，天黑后不久，英仙座就会从东北方地平线升起，此时的流星雨辐射点较低，能看到的流星数量不会太多；接近午夜时分，英仙座已经升到半空中，能看到的流星数量就会有所增加；午夜过后，流星雨的辐射点会继续升高，此时将迎来流星雨的极大期，是最好的观测时机。

不过，城市的灯光干扰对观测流星雨的影响还是很大的，因此观测地点最好选择郊外。此外，今年的英仙座流星雨极大时恰逢满月，满月的强光会严重影响流星雨的观测，一些较暗的流星会淹没在月光中，能观测到的流星数量将会大打折扣。

还要提醒大家的是，观赏流星雨，安全是第一位的，要提前熟悉观测地点，注意带好保暖衣物。另外，夏季蚊虫叮咬也是一个麻烦，最好带上驱蚊的药物。

观测流星雨一般不用携带任何设备，这是因为望远镜的可视范围太小，反而不适宜观测流星。届时，流星可能在天空中的任意方向出现，所以视野一定要开阔。要提醒大家，仰头站着观赏流星雨，很快就会脖子发酸，采取坐或躺的姿势会比较舒适，所以最好准备椅子或防潮垫。

属于英仙座流星群的流星速度高达每秒59千米，划过夜空的时间也就零点几秒，转瞬即逝，可能在你惊呼的同时，还来不及许愿就消失了。不过，其中有些较亮的流星闪过后，还是会留有持续数秒的余迹，“方便”人们许愿。

8月15日 土星冲日

8月15日，我们会迎来土星冲日的天象。什么是冲日？土星在地球轨道之外围绕太阳运行，被称为外行星。外行星在天上运行时，和太阳、地球的位置关系会不断发生变化，我们在地球上看到它们在天空中出现的时间和位置也在不断变化。当地球运行到外行星和太阳之间时，此时这颗外行星和地球、太阳处在一条直线上，从地球上看起来，这两个天体遥遥相对，外行星和太阳的黄经相差180度，此时就可以称这颗行星冲日。冲日只会发生在外行星身上，水星、金星这两颗内行星就不会发生冲日，因为它们在地球轨道之内运行，永远不会跑到地球轨道外边去。

所以，土星冲日并不是说土星冲向太阳，恰恰相反，冲日时是两者间角度最大的时候，类似于满月时太阳、地球、月亮的位置关系。冲日时土星与地球之间的距离达到最近，土星亮度最亮，视直径也达到最大。

冲日期间，天一黑土星就从东方地平线升起，午夜时位于正南方，高度达到最高，早晨日出时，又从西方地平线落下，此时土星整夜都出现在天空中，是观测它的最佳时机。

土星位于宝瓶座，是望远镜中看起来最漂亮的天体，因为它有一个美丽的光环。用30倍左右的天文望远镜就可以看到土星光环，如果望远镜倍数达到100倍以上，就可以把土星光环看得非常清晰，甚至可以看出光环的缝隙。

8月19日 火星、昴星团伴月

8月19日晚会发生火星合月的天象，届时月亮、火星位于金牛座，在昴星团的下方不远处，形成火星、昴星团伴月的天象景观。昴星团是一个明亮的疏散星团，在理想条件下，肉眼可以看见六七颗小星聚集在一起。它是我国传统的二十八宿中的昴宿，所以得名昴星团，俗称“七姊妹星团”。8月19日，月亮和火星在接近午夜的23时左右会从东方偏北的地平线升起，月亮刚过下弦月，是一个接近半圆的形状，红色的火星在月亮的右侧3度多，亮度为0等，昴星团在月亮上方，距离月亮4度多。这3个不同类型的天体聚集在东方偏北低空约四五度的范围内，比较难得，值得对其进行观测拍摄。

8月28日 水星东大距

水星是距离太阳最近的一颗行星，也是五大行星中最难观测到的行星。因为在地球上看起来，它一年当中大部分时间都湮没在太阳的光芒中，无法看到，只有当它距离太阳最远时，或者说和太阳的角度拉开到最大时，我们才有机会勉强观测到它。

由于水星和金星在地球轨道之内运行，因此它们看起来总是在太阳附近来回摆动，最大不会超过一个特定的角度，对水星来说这个角度不会超过28度。在太阳东边达到最大角度就是东大距，届时水星出现在黄昏时的西方地平线上。

水星围绕太阳运转一周需要88天，因此一年当中东大距和西大距会各出现3—4次。今年水星会出现4次东大距、3次西大距，这次东大距是今年的第三次。每次东大距日落时水星的地平高度并不相同，观测条件也不一样，有时候由于高度太低，便不适合观测。

8月28日这次水星东大距是今年观测水星条件最不好的一次，对北京地区来说，日落时水星的地平高度只有9度多，太阳落山后天黑到一定程度才能够观测，届时水星的地平高度只有几度高，很快也要落下地平线了，观测难度很大。当然，观测水星东大距的时间并不局限在8月28日当天，从东大距前20多天，只要天气好就可以开始观测。观测时间可以从太阳落山15分钟后开始，此时天还没有完全黑，肉眼很难看到天上的星星，最好能用一个小型双筒望远镜来辅助观测。（寇文 作者系北京天文馆高级工程师）

(责编：赵竹青、陈键)

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