新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京8月10日电 （记者余璐）“截至7月底，全国各地共完成农村供水工程建设投资466亿元，是去年同期的2倍多；已开工农村供水工程10905处，提升了2531万农村人口供水保障水平；农村供水工程维修养护完成投资25.1亿元，维修养护工程6.7万处，服务农村人口1.3亿人。”在水利部今天举行的水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上，水利部副部长刘伟平如是说。

“水利是农业的命脉。农村水利是水利基础设施建设的重点领域。农村供水安全事关亿万民生福祉，大中型灌区是端牢中国人饭碗的基础设施保障，是国之大者。”刘伟平谈到，今年以来，水利部将农村供水、大中型灌区建设作为惠民生、稳经济、促增长、保就业，实施乡村振兴战略的重要工作，多措并举，全力推进。

一是强化部署推动。水利部多次专项部署加快推动农村供水工程建设、大中型灌区建设和现代化改造工作，将工作任务分解到省份、落实到项目，明确节点目标，层层压实责任，加强前期工作，尽快开工建设，指导各地全力推进工程建设进度和年度投资计划执行，力争早完工、早受益。

二是加大资金支持。联合财政部、国家乡村振兴局出台相关文件，支持脱贫地区积极利用乡村振兴有效衔接资金，补齐农村供水设施短板。各地统筹财政资金、地方政府专项债券、银行贷款、社会资本，落实农村供水工程建设资金743亿元。此外，安排农村供水工程维修养护中央补助资金30.7亿元。安排投资388亿元，用于24处在建大型灌区建设和505处大中型灌区现代化改造。

三是实行台账管理。分省份建立农村供水、大中型灌区建设改造项目台账，将工程建设任务分解到周，水利部和省、市、县各级专人盯办，上下联动，强化调度，在保障施工质量的前提下，以周保月、以月保季、以季保年，加快项目实施。

四是加强督促指导。定期通报投资完成和建设进展情况，对进度较慢的省份实行“一对一”联系督导，赴现场实地调研指导，帮助协调疏通堵点问题，特别是深入分析解决普遍存在的共性问题，有力推动工程建设。

刘伟平还介绍道，1月至7月，全国大中型灌区建设改造已完成投资178亿元，国务院明确今年重点推进的6处新建大型灌区已开工3处，大中型灌区建设、改造项目开工455处。农村供水工程及大中型灌区建设和改造吸纳农村劳动力就业35.9万人，在保障粮食安全、提升农村供水保障水平、促进农民工就业方面发挥了重要作用。

“下一步，水利部将锚定年度目标，持续推进水利工程建设。同时，抓好农村供水、大中型灌区建设和改造项目实施，着力推动新阶段水利高质量发展，为保持经济运行在合理区间提供有力的水利支撑。”刘伟平说。

(责编：罗知之、吕骞)

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