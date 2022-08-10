人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

四个亿吨级油气区已落实 我国油气领域“深地工程”获突破

2022年08月10日19:58 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月10日电 （记者杜燕飞）记者今日从中国石化获悉，顺北803斜井在地下8000米深度测试获高产工业油气流，折算日产原油244.3吨、天然气97万立方米，油气当量达到1017吨，成为顺北油气田超深层第15口“千吨井”。

“目前，我国塔里木盆地顺北油气田，钻探垂直深度超过8000米的油气井达41口，已落实四个亿吨级油气区，标志着我们在油气勘探开发领域实施的‘深地工程’获重大突破，对我国深地矿产资源勘探具有指导意义，将为保障我国能源安全贡献力量。”中国石化董事长马永生表示。

顺北803斜井测试获高产工业油气流。受访者供图

业内人士认为，在我国油气勘探开发实践中，埋深超过8000米的地层为超深层。目前塔里木盆地和四川盆地是我国两个最丰富的深层油气盆地，具有资源丰富度高、规模大、整体储量大等特点。我国深层、超深层油气资源达671亿吨油当量，占全国油气资源总量的34%，深层、超深层已经成为我国油气重大发现的主阵地。

“以塔里木盆地为例，仅埋深在6000至10000米的石油和天然气资源就分别占其总量的83.2%和63.9%，超深层油气资源总量约占全球的19%。”上述业内人士说，近年来，世界新增油气储量60%来自深部地层，勘探潜力大。

据介绍，顺北深层油气田项目位于塔里木盆地中西部，油藏具有超深、高温、高压等特点，储层平均埋藏深度超过7300米，是世界陆上最深的商业开发油气田之一，也是中国石化向地球深部进军的重要代表，成为我国第一个以“深地工程”命名的油气项目，被誉为“深地一号”。目前，“深地一号”垂直深度超过8000米的井已有41口，定向井井深最深达到9300米，刷新亚洲最深纪录，这些井堪称“地下珠峰”。

国家能源局近期召开的2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会要求，要牢牢守住油气战略安全底线，以国内油气增产保供的确定性，来应对外部环境的不确定性。要大力推动油气科技自主创新，全力突破油气勘探开发系列关键技术，优选应用效果突出案例示范推广。

“经过数年研究，我们创新形成超深层储层立体成像技术和缝洞体精细雕刻技术，相当于给地球深部做CT扫描，断裂识别精度从30米提高至15米。该技术已经应用在顺北1.4万平方千米的地震资料处理中。”马永生表示，目前，根据该技术形成的地震资料部署井位达80余口，建成产能超百万吨。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
四个亿吨级油气区已落实 我国油气领域“深地工程”获突破
　　人民网北京8月10日电 （记者杜燕飞）记者今日从中国石化获悉，顺北803斜井在地下8000米深度测试获高产工业油气流，折算日产原油244.3吨、天然气97万立方米，油气当量达到1017吨，成为顺北油气田超深层第15口“千吨井”。 “目前，我国塔里木盆地顺北油气田，钻探垂直深度超过8000米的油气井达41口，已落实四个亿吨级油气区，标志着我们在油气勘探开发领域实施的‘深地工程’获重大突破，对我国深地矿产资源勘探具有指导意义，将为保障我国能源安全贡献力量。…
水利部：截至7月底完成水利建设投资5675亿元 较去年同期增加71.4%
　　新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京8月10日电 （记者余璐）今天，水利部举行水利基础设施建设进展和成效新闻发布会，会上，水利部副部长刘伟平表示，截至7月底，全国完成水利建设投资5675亿元，较去年同期增加71.4%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部