人民网北京8月10日电 （记者杜燕飞）记者今日从中国石化获悉，顺北803斜井在地下8000米深度测试获高产工业油气流，折算日产原油244.3吨、天然气97万立方米，油气当量达到1017吨，成为顺北油气田超深层第15口“千吨井”。

“目前，我国塔里木盆地顺北油气田，钻探垂直深度超过8000米的油气井达41口，已落实四个亿吨级油气区，标志着我们在油气勘探开发领域实施的‘深地工程’获重大突破，对我国深地矿产资源勘探具有指导意义，将为保障我国能源安全贡献力量。”中国石化董事长马永生表示。

顺北803斜井测试获高产工业油气流。受访者供图

业内人士认为，在我国油气勘探开发实践中，埋深超过8000米的地层为超深层。目前塔里木盆地和四川盆地是我国两个最丰富的深层油气盆地，具有资源丰富度高、规模大、整体储量大等特点。我国深层、超深层油气资源达671亿吨油当量，占全国油气资源总量的34%，深层、超深层已经成为我国油气重大发现的主阵地。

“以塔里木盆地为例，仅埋深在6000至10000米的石油和天然气资源就分别占其总量的83.2%和63.9%，超深层油气资源总量约占全球的19%。”上述业内人士说，近年来，世界新增油气储量60%来自深部地层，勘探潜力大。

据介绍，顺北深层油气田项目位于塔里木盆地中西部，油藏具有超深、高温、高压等特点，储层平均埋藏深度超过7300米，是世界陆上最深的商业开发油气田之一，也是中国石化向地球深部进军的重要代表，成为我国第一个以“深地工程”命名的油气项目，被誉为“深地一号”。目前，“深地一号”垂直深度超过8000米的井已有41口，定向井井深最深达到9300米，刷新亚洲最深纪录，这些井堪称“地下珠峰”。

国家能源局近期召开的2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会要求，要牢牢守住油气战略安全底线，以国内油气增产保供的确定性，来应对外部环境的不确定性。要大力推动油气科技自主创新，全力突破油气勘探开发系列关键技术，优选应用效果突出案例示范推广。

“经过数年研究，我们创新形成超深层储层立体成像技术和缝洞体精细雕刻技术，相当于给地球深部做CT扫描，断裂识别精度从30米提高至15米。该技术已经应用在顺北1.4万平方千米的地震资料处理中。”马永生表示，目前，根据该技术形成的地震资料部署井位达80余口，建成产能超百万吨。

(责编：罗知之、吕骞)

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